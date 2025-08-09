"росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни" - Сибіга про територіальні поступки

Україна заслуговує на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до територіальної цілісності та кордонів, визначених Конституцією, а тому росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х після анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці та розмови про "обмін територіями", передає УНН.

Деталі

"Уже четвертий рік поспіль Україна витримує повномасштабну війну росії на суші, на морі та в повітрі. Ми завдячуємо нашою незалежністю мужності наших захисників та стійкості нашого народу. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією. росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни", - написав Сибіга.

Він наголосив, що попри невтомні зусилля США та постійну готовність України до пошуку справедливого миру, росія продовжує терор проти цивільного населення, ігнорує терміни та не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни.

"Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною, з повагою до волі нашого народу. Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру", - додав Сибіга.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.

Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.