06:10 • 15683 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 101855 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 68237 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 188147 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 182386 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 88969 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 137792 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 75728 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 54409 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38615 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
"росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни" - Сибіга про територіальні поступки

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Україна заслуговує на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до територіальної цілісності. Він наголосив, що росія не повинна бути винагороджена за війну, і Україна не даруватиме свою землю.

"росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни" - Сибіга про територіальні поступки

Україна заслуговує на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до територіальної цілісності та кордонів, визначених Конституцією, а тому росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х після анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці та розмови про "обмін територіями", передає УНН.

Деталі

"Уже четвертий рік поспіль Україна витримує повномасштабну війну росії на суші, на морі та в повітрі. Ми завдячуємо нашою незалежністю мужності наших захисників та стійкості нашого народу. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією. росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни", - написав Сибіга.

Він наголосив, що попри невтомні зусилля США та постійну готовність України до пошуку справедливого миру, росія продовжує терор проти цивільного населення, ігнорує терміни та не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни.

"Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною, з повагою до волі нашого народу. Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру", - додав Сибіга.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.

Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
