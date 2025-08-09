«Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны» — Сибига о территориальных уступках
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина заслуживает справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к территориальной целостности. Он отметил, что Россия не должна быть вознаграждена за войну, и Украина не будет дарить свою землю.
Украина заслуживает справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к территориальной целостности и границам, определенным Конституцией, а потому Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х после анонса встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске и разговора об "обмене территориями", передает УНН.
Детали
"Уже четвертый год подряд Украина выдерживает полномасштабную войну России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны нашей независимостью мужеству наших защитников и стойкости нашего народа. Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным нашей Конституцией. Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны", - написал Сибига.
Он подчеркнул, что, несмотря на неустанные усилия США и постоянную готовность Украины к поиску справедливого мира, Россия продолжает террор против гражданского населения, игнорирует сроки и не проявляет подлинного интереса к окончанию войны.
"Украина остается открытой к конструктивному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, с уважением к воле нашего народа. Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и длительного мира", - добавил Сибига.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
Как сообщалось, Путин представил администрации Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.