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Штурм Часового Яру: окупанти зазнають невдач і залучають жінок до боїв

Київ • УНН

 • 36 перегляди

російські окупанти збрехали про захоплення Часового Яру на Донеччині. Їхня спроба прориву двома бронемашинами 30 липня зазнала невдачі, серед штурмової групи були жінки.

Штурм Часового Яру: окупанти зазнають невдач і залучають жінок до боїв

російські окупанти збрехали про захоплення міста Часів Яр Донецької області. Вони спробували здійснити прорив, але він завершився невдачею. Про це повідомляє УНН з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Деталі

30 липня противник спробував прорватися двома бронемашинами, але спроба успіху не мала. Серед російської штурмової групи зафіксовано щонайменше три жінки.

Через критичні втрати російське командування кидає в м’ясорубку навіть жінок — ймовірно, набраних з колоній

- йдеться в повідомленні.

Ворожий штурм відбили бійці 24 бригади, 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, а також 18-ї Слов'янської бригади НГУ та 5-ї окремої штурмової бригади.

В інтернеті з’явилось відповідне відео.

Нагадаємо

31 липня російське міністерство оборони повідомило про нібито захоплення міста Часів Яр на Донеччині. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.

Водночас головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої київської штурмової бригади Юрій Сиротюк повідомив, що попри величезні втрати російські окупанти вдаються до інформаційних вкидів та готують масовані штурми.

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Донецька область
Збройні сили України
Часів Яр