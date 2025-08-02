Штурм Часового Яру: окупанти зазнають невдач і залучають жінок до боїв
Київ • УНН
російські окупанти збрехали про захоплення Часового Яру на Донеччині. Їхня спроба прориву двома бронемашинами 30 липня зазнала невдачі, серед штурмової групи були жінки.
російські окупанти збрехали про захоплення міста Часів Яр Донецької області. Вони спробували здійснити прорив, але він завершився невдачею. Про це повідомляє УНН з посиланням на СтратКом ЗСУ.
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30 липня противник спробував прорватися двома бронемашинами, але спроба успіху не мала. Серед російської штурмової групи зафіксовано щонайменше три жінки.
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Ворожий штурм відбили бійці 24 бригади, 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, а також 18-ї Слов'янської бригади НГУ та 5-ї окремої штурмової бригади.
В інтернеті з’явилось відповідне відео.
Нагадаємо
31 липня російське міністерство оборони повідомило про нібито захоплення міста Часів Яр на Донеччині. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.
Водночас головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої київської штурмової бригади Юрій Сиротюк повідомив, що попри величезні втрати російські окупанти вдаються до інформаційних вкидів та готують масовані штурми.