$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 382 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
04:00 • 10061 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 86610 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 131295 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 76979 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:50 • 82543 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 83075 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 130436 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 55059 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 77878 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
93%
745мм
Популярнi новини
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву30 липня, 22:54 • 58215 перегляди
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети01:49 • 18657 перегляди
Ракетний удар рф по Києву: атаковано житлову забудову 02:29 • 7380 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи03:22 • 19596 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 13879 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 86657 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 131342 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 110801 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 131675 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 175097 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Підласа Роксолана Андріївна
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Канада
Білий дім
Палестинська держава
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 81602 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 147913 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 207097 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 254659 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 187343 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
TikTok
Truth Social
Spotify

Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви рф про окупацію Часового Яру. Він назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.

Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру

росіяни не окупували Часів Яр на Донеччині, це черговий вкид.  Про це журналісту УНН заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Трегубов прокоментував заяви росії про нібито окупацію Часового Яру.

"Ні, це просто черговий вкид", - відповів Трегубов на запитання, чи рф окупувала Часів  Яр.

Контекст

31 міноборони рф заявило про нібито окупацію Часового Яру.

Карта DeepState показує, що росіяни не контролюють південну частину міста.

Раніше Трегубов повідомляв, що Покровськ на Донеччині не в оточенні, хоча росіяни цього хочуть. Окремі невеликі диверсійно-розвідувальні групи рф проникають в місто і їх там знищують.

Анна Мурашко

Війна
Донецька область