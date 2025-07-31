Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви рф про окупацію Часового Яру. Він назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.
росіяни не окупували Часів Яр на Донеччині, це черговий вкид. Про це журналісту УНН заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
Трегубов прокоментував заяви росії про нібито окупацію Часового Яру.
"Ні, це просто черговий вкид", - відповів Трегубов на запитання, чи рф окупувала Часів Яр.
Контекст
31 міноборони рф заявило про нібито окупацію Часового Яру.
Карта DeepState показує, що росіяни не контролюють південну частину міста.
Раніше Трегубов повідомляв, що Покровськ на Донеччині не в оточенні, хоча росіяни цього хочуть. Окремі невеликі диверсійно-розвідувальні групи рф проникають в місто і їх там знищують.