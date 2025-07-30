Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
Київ • УНН
Окремі диверсійно-розвідувальні групи рф проникають у місто, де їх знищують.
Покровськ на Донеччині не в оточенні, хоча росіяни цього хочуть. Окремі невеликі диверсійно-розвідувальні групи рф проникають в місто і їх там знищують. Про це журналісту УНН повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
Місто (Покровськ – ред.) зараз в оточенні не є, хоча росіяни хочуть створити охоплення довкола міста, але вони далекі від цієї амбіції. Вони хочуть, але поки що їм для цього ще (треба – ред.) йти і йти
Також Трегубов прокоментував ситуацію в Покровську щодо ворожих ДРГ.
"Окремі групи проникали в місто. Довкола Покровська доволі широкий фронт й інколи їм вдається просочуватися. Але мова йде про невеликі групи, які там знищуються вже безпосередньо в місті. Мова не йде про якийсь контроль над містом, мова не йде про якесь входження військ в місто. Мова йде про те, що буквально кілька осіб "пролізло", зайняло підвал й почали робити там шкоду.
Звісно на те, щоб їх викурити звідти йде певний час та ресурс, але перебільшувати це теж не треба", - розповів Трегубов.
Контекст
22 липня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни використовують малі групи для прориву до Покровська через насичення фронту дронами.
Reuters повідомляв, що протягом місяців Україна знищувала тисячі російських солдатів навколо прифронтового міста Покровськ, використовуючи невеликі дрони, озброєні бомбами.
Однак зараз російські війська просуваються вперед у літньому наступі, який дослідив слабкі місця в обороні України, і минулого тижня деякі російські солдати вперше увійшли до міста, згідно з відеозаписами на українських та російських Telegram-каналах та геолокацією Reuters.
29 липня речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин повідомляв, що російські окупанти загрузли біля Покровська на Донеччині. Проте ситуація там залишається досить важкою.