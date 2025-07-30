Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян

Покровськ на Донеччині не в оточенні, хоча росіяни цього хочуть. Окремі невеликі диверсійно-розвідувальні групи рф проникають в місто і їх там знищують. Про це журналісту УНН повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Місто (Покровськ – ред.) зараз в оточенні не є, хоча росіяни хочуть створити охоплення довкола міста, але вони далекі від цієї амбіції. Вони хочуть, але поки що їм для цього ще (треба – ред.) йти і йти