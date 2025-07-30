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Нью-Йорк Таймс

Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян

Киев • УНН

 • 11912 просмотра

Отдельные диверсионно-разведывательные группы РФ проникают в город, где их уничтожают.

Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян

Покровск в Донецкой области не находится в окружении, хотя россияне этого хотят. Отдельные небольшие диверсионно-разведывательные группы РФ проникают в город и их там уничтожают. Об этом журналисту УНН сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Город (Покровск – ред.) сейчас в окружении не находится, хотя россияне хотят создать охват вокруг города, но они далеки от этой амбиции. Они хотят, но пока что им для этого еще (надо – ред.) идти и идти

- заявил Трегубов.

Также Трегубов прокомментировал ситуацию в Покровске относительно вражеских ДРГ.

"Отдельные группы проникали в город. Вокруг Покровска довольно широкий фронт и иногда им удается просачиваться. Но речь идет о небольших группах, которые там уничтожаются уже непосредственно в городе. Речь не идет о каком-то контроле над городом, речь не идет о каком-то вхождении войск в город. Речь идет о том, что буквально несколько человек "пролезли", заняли подвал и начали делать там вред.

Конечно, на то, чтобы их выкурить оттуда, уходит определенное время и ресурс, но преувеличивать это тоже не надо", - рассказал Трегубов.

Контекст

22 июля руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что россияне используют малые группы для прорыва в Покровск из-за насыщения фронта дронами.

Reuters сообщал, что в течение месяцев Украина уничтожала тысячи российских солдат вокруг прифронтового города Покровск, используя небольшие дроны, вооруженные бомбами.

Однако сейчас российские войска продвигаются вперед в летнем наступлении, которое исследовало слабые места в обороне Украины, и на прошлой неделе некоторые российские солдаты впервые вошли в город, согласно видеозаписям на украинских и российских Telegram-каналах и геолокации Reuters.

29 июля спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин сообщал, что российские оккупанты завязли возле Покровска в Донецкой области. Однако ситуация там остается довольно тяжелой.

Анна Мурашко

Война
Покровск
Донецкая область
Reuters
Украина