Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян

Покровск в Донецкой области не находится в окружении, хотя россияне этого хотят. Отдельные небольшие диверсионно-разведывательные группы РФ проникают в город и их там уничтожают. Об этом журналисту УНН сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Город (Покровск – ред.) сейчас в окружении не находится, хотя россияне хотят создать охват вокруг города, но они далеки от этой амбиции. Они хотят, но пока что им для этого еще (надо – ред.) идти и идти