Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Киев • УНН
Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления рф об оккупации Часового Яра. Он назвал это очередным "вбросом", а карта DeepState подтверждает, что россияне не контролируют город.
россияне не оккупировали Часов Яр в Донецкой области, это очередной вброс. Об этом журналисту УНН заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Трегубов прокомментировал заявления России о якобы оккупации Часового Яра.
"Нет, это просто очередной вброс", - ответил Трегубов на вопрос, оккупировала ли рф Часов Яр.
Контекст
31 минобороны рф заявило о якобы оккупации Часового Яра.
Карта DeepState показывает, что россияне не контролируют южную часть города.
Ранее Трегубов сообщал, что Покровск в Донецкой области не в окружении, хотя россияне этого хотят. Отдельные небольшие диверсионно-разведывательные группы РФ проникают в город и их там уничтожают.