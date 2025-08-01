Битва за Часів Яр триває понад два роки: росіяни можуть готувати масовані штурми через відсутність успіху
Київ • УНН
Понад два роки триває битва за Часів Яр, лінія фронту стабільна, проривів немає. Російські сили зазнали величезних втрат, але не досягли успіху, тож вдаються до інформаційних вкидів та готують масовані штурми.
Попри понад два роки запеклих боїв за Часів Яр, лінія фронту там залишається стабільною, проривів немає. російські сили зазнали величезних втрат, однак не досягли успіху тож вдаються до інформаційних вкидів про "взяття" міста та, можливо, готують масовані штурми. Про це заявив головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої київської штурмової бригади Юрій Сиротюк передає УНН.
В травні 2023 року, коли ворог готувався захопити район Бахмута, до Часового Яру залишалося 4 км. З того часу, сам Часовий Яр має площу 12 км, довжина його не більше 4 км, вже понад два роки йде боротьба за це невеличке містечко яке до війни в якому до війни живуть 12 000 людей
Він додав, що навіть самі російські воєнблогери пишуть, що там "цистерни російської крові пролито" і напевно від них вимагають пояснень, чому при таких великих втратах немає результатів тож робляться вкиди про взяття міста.
" Ми спостерігаємо на нашому відтинку таку дуже цікаву історію. Поодинокі російські, не знаю, як їх назвати, солдати намагаються проникнути якомога далі, поставити російський прапор. Це на різних відтинках фронту і заявити, що певний населений пункт взятий", – додав Сиротюк.
Він розповів, що ситуація навколо Часового Яру напружена, але стабільна. Безумовно росіяни намагаються кидати маленькі штурмові групи, інколи механізовані, але вони виявляються заздалегідь, ще перед містом і знищуються.
"Понад два роки тут тримається міцна лінія фронту, ніяких проривів, ніяких рухів ворога немає, іде боротьба на західних околицях міста. Ситуація, якби, не змінилася на полі бою, вона змінилася інформаційно. Для чого росіяни оголошують про те, що вони взяли час їх незрозуміло? Можливо, вони будуть готувати якісь масовані штурми, бо на цьому відтинку успіхів немає вже понад два роки", - підсумував військовий.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив про найбільшу інтенсивність боїв біля Покровська та Добропілля. Він також спростував російські заяви про захоплення Часового Яру, назвавши їх дезінформацією.
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов також спростував заяви рф про окупацію Часового Яру. Він назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.