Битва за Часів Яр триває понад два роки: росіяни можуть готувати масовані штурми через відсутність успіху

Попри понад два роки запеклих боїв за Часів Яр, лінія фронту там залишається стабільною, проривів немає. російські сили зазнали величезних втрат, однак не досягли успіху тож вдаються до інформаційних вкидів про "взяття" міста та, можливо, готують масовані штурми. Про це заявив головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої київської штурмової бригади Юрій Сиротюк передає УНН.

В травні 2023 року, коли ворог готувався захопити район Бахмута, до Часового Яру залишалося 4 км. З того часу, сам Часовий Яр має площу 12 км, довжина його не більше 4 км, вже понад два роки йде боротьба за це невеличке містечко яке до війни в якому до війни живуть 12 000 людей