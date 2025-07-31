Зеленський: українські військові знищують ДРГ поблизу Покровська та Добропілля, а захоплення Часового Яру - черговий російський вкид
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про найбільшу інтенсивність боїв біля Покровська та Добропілля. Він також спростував російські заяви про захоплення Часового Яру, назвавши їх дезінформацією.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського за результатами якої повідомив, що поблизу поблизу Покровська та Добропілля найбільша інтенсивність боїв, де українські воїни знищують російські ДРГ, а захоплення Часового Яру - черговий російський вкид. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта. Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо
Він наголосив, що кожен напрямок для України дуже важливий.
Нагадаємо
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в коментарі УНН спростував заяви рф про окупацію Часового Яру. Він назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.