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Financial Times

Зеленський: українські військові знищують ДРГ поблизу Покровська та Добропілля, а захоплення Часового Яру - черговий російський вкид

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Президент Зеленський повідомив про найбільшу інтенсивність боїв біля Покровська та Добропілля. Він також спростував російські заяви про захоплення Часового Яру, назвавши їх дезінформацією.

Зеленський: українські військові знищують ДРГ поблизу Покровська та Добропілля, а захоплення Часового Яру - черговий російський вкид

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського за результатами якої повідомив, що поблизу поблизу Покровська та Добропілля найбільша інтенсивність боїв, де українські воїни знищують російські ДРГ, а захоплення Часового Яру - черговий російський вкид. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта. Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що кожен напрямок для України дуже важливий.

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в коментарі УНН спростував заяви рф про окупацію Часового Яру. Він назвав це черговим "вкидом", а карта DeepState підтверджує, що росіяни не контролюють місто.

Павло Башинський

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