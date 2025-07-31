Зеленский: украинские военные уничтожают ДРГ вблизи Покровска и Доброполья, а захват Часового Яра - очередной российский вброс
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о наибольшей интенсивности боев возле Покровска и Доброполья. Он также опроверг российские заявления о захвате Часового Яра, назвав их дезинформацией.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Александра Сырского, по результатам которой сообщил, что вблизи Покровска и Доброполья наибольшая интенсивность боев, где украинские воины уничтожают российские ДРГ, а захват Часового Яра - очередной российский вброс. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Был сегодня доклад главкома Сырского. Фронт, особенно Покровское направление – позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская тактика, и наш на нее ответ – уничтожение оккупанта. Были сегодня российские вбросы о Часовом Яре – это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться – на Донетчине, на Сумщине, на Харьковщине – в конце концов мы отбиваем
Он подчеркнул, что каждое направление для Украины очень важно.
Напомним
Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии УНН опроверг заявления рф об оккупации Часового Яра. Он назвал это очередным "вбросом", а карта DeepState подтверждает, что россияне не контролируют город.