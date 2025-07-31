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Financial Times

Зеленский: украинские военные уничтожают ДРГ вблизи Покровска и Доброполья, а захват Часового Яра - очередной российский вброс

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Президент Зеленский сообщил о наибольшей интенсивности боев возле Покровска и Доброполья. Он также опроверг российские заявления о захвате Часового Яра, назвав их дезинформацией.

Зеленский: украинские военные уничтожают ДРГ вблизи Покровска и Доброполья, а захват Часового Яра - очередной российский вброс

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Александра Сырского, по результатам которой сообщил, что вблизи Покровска и Доброполья наибольшая интенсивность боев, где украинские воины уничтожают российские ДРГ, а захват Часового Яра - очередной российский вброс. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня доклад главкома Сырского. Фронт, особенно Покровское направление – позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская тактика, и наш на нее ответ – уничтожение оккупанта. Были сегодня российские вбросы о Часовом Яре – это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться – на Донетчине, на Сумщине, на Харьковщине – в конце концов мы отбиваем 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждое направление для Украины очень важно.

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии УНН опроверг заявления рф об оккупации Часового Яра. Он назвал это очередным "вбросом", а карта DeepState подтверждает, что россияне не контролируют город.

Павел Башинский

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