Битва за Часов Яр длится более двух лет: россияне могут готовить массированные штурмы из-за отсутствия успеха

Несмотря на более чем два года ожесточенных боев за Часов Яр, линия фронта там остается стабильной, прорывов нет. Российские силы понесли огромные потери, однако не добились успеха, поэтому прибегают к информационным вбросам о "взятии" города и, возможно, готовят массированные штурмы. Об этом заявил главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной киевской штурмовой бригады Юрий Сиротюк, передает УНН.

В мае 2023 года, когда враг готовился захватить район Бахмута, до Часова Яра оставалось 4 км. С тех пор сам Часов Яр имеет площадь 12 км, длина его не более 4 км, уже более двух лет идет борьба за этот небольшой городок, в котором до войны живут 12 000 человек - пояснил Сиротюк.

Он добавил, что даже сами российские военблогеры пишут, что там "цистерны русской крови пролито" и наверное от них требуют объяснений, почему при таких больших потерях нет результатов, поэтому делаются вбросы о взятии города.

"Мы наблюдаем на нашем участке такую очень интересную историю. Единичные российские, не знаю, как их назвать, солдаты пытаются проникнуть как можно дальше, поставить российский флаг. Это на разных участках фронта и заявить, что определенный населенный пункт взят", – добавил Сиротюк.

Он рассказал, что ситуация вокруг Часова Яра напряженная, но стабильная. Безусловно, россияне пытаются бросать маленькие штурмовые группы, иногда механизированные, но они обнаруживаются заранее, еще перед городом и уничтожаются.

"Более двух лет здесь держится крепкая линия фронта, никаких прорывов, никаких движений врага нет, идет борьба на западных окраинах города. Ситуация, как бы, не изменилась на поле боя, она изменилась информационно. Для чего россияне объявляют о том, что они взяли Часов Яр, непонятно? Возможно, они будут готовить какие-то массированные штурмы, потому что на этом участке успехов нет уже более двух лет", - подытожил военный.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о наибольшей интенсивности боев возле Покровска и Доброполья. Он также опроверг российские заявления о захвате Часова Яра, назвав их дезинформацией.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов также опроверг заявления РФ об оккупации Часова Яра. Он назвал это очередным "вбросом", а карта DeepState подтверждает, что россияне не контролируют город.