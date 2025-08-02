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Штурм Часового Яра: оккупанты терпят неудачи и привлекают женщин к боям

Киев • УНН

 • 106 просмотра

российские оккупанты солгали о захвате Часового Яра в Донецкой области. Их попытка прорыва двумя бронемашинами 30 июля потерпела неудачу, среди штурмовой группы были женщины.

Штурм Часового Яра: оккупанты терпят неудачи и привлекают женщин к боям

российские оккупанты солгали о захвате города Часов Яр Донецкой области. Они попытались осуществить прорыв, но он завершился неудачей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Детали

30 июля противник попытался прорваться двумя бронемашинами, но попытка успеха не имела. Среди российской штурмовой группы зафиксировано по меньшей мере три женщины.

Из-за критических потерь российское командование бросает в мясорубку даже женщин — вероятно, набранных из колоний

- говорится в сообщении.

Вражеский штурм отбили бойцы 24 бригады, 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, а также 18-й Славянской бригады НГУ и 5-й отдельной штурмовой бригады.

В интернете появилось соответствующее видео.

Напомним

31 июля российское министерство обороны сообщило о якобы захвате города Часов Яр в Донецкой области. Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов назвал это очередным "вбросом", а карта DeepState подтверждает, что россияне не контролируют город.

В то же время главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной киевской штурмовой бригады Юрий Сиротюк сообщил, что несмотря на огромные потери российские оккупанты прибегают к информационным вбросам и готовят массированные штурмы.

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Часов Яр