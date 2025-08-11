$41.390.07
ha переходит в полноценное наступление на Добропольском направлении – офицер ВСУ

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Российские войска начали полноценное наступление на Добропольском направлении, вклиниваясь в оборону ВСУ и формируя "серую зону". Ситуация на Покровском направлении остается очень сложной, враг ведет бои за Родинское.

ha переходит в полноценное наступление на Добропольском направлении – офицер ВСУ

Россияне переходят в полноценное наступление на Добропольском направлении в Донецкой области, севернее Родинского, и вклиниваются в украинскую оборону, формируя "серую зону". Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире телемарафона, передает УНН.

Покровское направление. Там ситуация очень тяжелая. Враг ведет бои за Родинское – это к северу от Покровска. Родинское является важным для нас населенным пунктом для обеспечения логистики трассами из Доброполья на Мирноград и, непосредственно, на Покровск. Отрезание Родинского может существенно повлиять на отрезание нас от одной цепочки логистики.

- сказал Ткачук.

Он отметил, что у Сил обороны есть три цепочки логистики на Покровск.

Это Павлоград, здесь ситуация более-менее стабильная, трасса через Гришино – это трасса больше на северо-запад и, соответственно, северная трасса на Доброполье через Родинское. Там враг пытается закрепиться на шахте Красный Лиман, проводит бои, но сегодня наши Силы обороны встречают его очень мощно. То есть есть понимание, как останавливать этого врага, но ситуация действительно сложная на севере населенного пункта. Тем более враг переходит в полноценное наступление на Добропольском направлении севернее Родинского и вклинивается в нашу оборону, формируя "серую зону" и, соответственно, развивает новое наступательное направление.

- сообщил Ткачук.

Кроме того, он рассказал о попытках россиян прорваться к Покровску малыми диверсионными группами.

Если мы говорим о юге, юго-западе от Покровска, то там враг пытается прорваться малыми диверсионными группами. 150 человек было в конце июля. 150 российских военных выдвинулись от населенного пункта Селидово, прошли определенный путь до пригорода Покровска и начали проникать в город. За 10 дней из 150 человек только 30 россиян дошли до самого Покровска. Большинство из них сдались в плен или ликвидированы.

- сказал Ткачук.

Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб09.08.25, 22:59 • 8998 просмотров

Дополнение

7 августа сообщалось, что российские оккупанты солгали о захвате города Часов Яр Донецкой области. Они попытались осуществить прорыв, но он завершился неудачей.

