На Покровском и Добропольском направлениях продолжаются самые интенсивные бои: обстановка на Восточном фронте
Киев • УНН
На Добропольском и Покровском направлениях продолжаются самые ожесточенные бои. Российские войска пытаются прорываться малыми группами, но украинские защитники быстро их уничтожают.
На Добропольском и Покровском направлениях продолжаются самые ожесточенные бои восточного фронта. Российские войска, неся большие потери, пытаются прорываться малыми группами мимо первой линии обороны ВСУ, но украинские защитники быстро уничтожают проникшие подразделения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Группировку Объединенных сил.
Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций
Детали
По данным военных, инфильтрация врага не является "взятием под контроль территории", хотя требует привлечения резервов для ее ликвидации. Непонимание этой разницы ранее приводило к ошибочным выводам при публичном обсуждении ситуации в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Ситуация на этом участке фронта остается одной из самых сложных, а бои — самыми интенсивными по сравнению с другими направлениями. Украинские подразделения делают все возможное, чтобы уничтожать даже те вражеские группы, которым удается просочиться через первую линию обороны.
Напомним
Недавно заявляли, что российские войска начали полноценное наступление на Добропольском направлении, вклиниваясь в оборону ВСУ и формируя "серую зону". Ситуация на Покровском направлении остается очень сложной, враг ведет бои за Родинское.