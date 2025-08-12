Корпус "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении
Киев • УНН
1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Противник несет значительные потери, пытаясь продвигаться.
1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе", пишет УНН.
Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении
Как отмечается в заявлении, "обстановка остается сложной и динамичной". "Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике", - сказано в заявлении.
Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже
Напомним
11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.
"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.
