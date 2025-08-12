$41.450.06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 12587 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 72053 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 120218 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 171828 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 127803 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 92339 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132668 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130795 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
11 августа, 05:15 • 107985 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
Корпус "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 2162 просмотра

1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Противник несет значительные потери, пытаясь продвигаться.

Корпус "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении

1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе", пишет УНН.

Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении

- сообщили в "Азове".

Как отмечается в заявлении, "обстановка остается сложной и динамичной". "Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике", - сказано в заявлении.

Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже

- подчеркнули в "Азове".

Напомним

11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.

Юлия Шрамко

Война