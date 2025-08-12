$41.390.07
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
Экспорт оружия как шаг к Победе
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Более четверти боев пришлись на Покровское направление: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 168 боевых столкновениях за сутки, из которых более четверти пришлись на Покровское направление. Враг совершил 74 авиаудара, сбросил 138 управляемых бомб и использовал 4980 дронов-камикадзе.

Более четверти боев пришлись на Покровское направление: карта от Генштаба

Более четверти из 168 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, сообщили в сводке на 8 часов 12 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений

- сообщил Генштаб.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в том числе сбросил 138 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5299 обстрелов, из них 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4980 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемые авиационные бомбы и совершил 298 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодези, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголового, Ямполя.

На Северском направлении в течение прошедших суток враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Выемки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Владимировка, Новоекономическое, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверово, Орехово, Дачное.

На Покровском и Добропольском направлениях продолжаются самые интенсивные бои: обстановка на Восточном фронте11.08.25, 23:51 • 2674 просмотра

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Зеленый Гай, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: россияне потеряли 980 солдат и 26 артсистем за сутки12.08.25, 07:51 • 1568 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина