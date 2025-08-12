Потери врага: россияне потеряли 980 солдат и 26 артсистем за сутки
Киев • УНН
За сутки 11 августа российские войска потеряли 980 солдат, 5 танков и 26 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.25 составляют более миллиона личного состава.
За сутки 11 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат, 5 танков и 26 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 1065220 (+980) человек ликвидировано
- танков - 11098 (+5)
- боевых бронированных машин - 23119 (+5)
- артиллерийских систем - 31406 (+26)
- РСЗО - 1464 (+2)
- средства ПВО - 1205 (+1)
- самолетов - 421 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50753 (+107)
- крылатые ракеты - 3556 (0)
- вертолетов - 340 (0)
- корабли катера - 28 (0)
- автомобильная техника и цистерны - 58219 (+106)
- подводные лодки - 1 (0)
- специальная техника - 3937 (+1)
Данные уточняются.
Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, не будет обсуждать уступки стране-агрессору и продолжит поддерживать Украину.
