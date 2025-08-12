Втрати ворога: росіяни недорахувалися майже тисячі солдатів та 26 артсистем за добу
Київ • УНН
За добу 11 серпня російські війська втратили 980 солдатів, 5 танків та 26 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25 становлять понад мільйон особового складу.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - 1065220 (+980) осіб ліквідовано
- танків - 11098 (+5)
- бойових броньованих машин - 23119 (+5)
- артилерійських систем - 31406 (+26)
- РСЗВ - 1464 (+2)
- засоби ППО - 1205 (+1)
- літаків - 421 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50753 (+107)
- крилаті ракети - 3556 (0)
- гелікоптерів - 340 (0)
- кораблі катери - 28 (0)
- автомобільна техніка та цистерни - 58219 (+106)
- підводні човни - 1 (0)
- спеціальна техніка - 3937 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії, не обговорюватиме поступки країні-агресорці та продовжить підтримувати Україну.
