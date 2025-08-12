"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню

$41.390.07
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Трамп заявив, що цієї п'ятниці їде до путіна в росію
11 серпня, 15:45
Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угоди
11 серпня, 16:15
Харків атакував ворожий дрон "Молнія"
11 серпня, 16:43
Adidas вибачається за сандалі, що копіюють гуараче: Мексика вимагає від спортивного гіганту компенсації
11 серпня, 17:27
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
19:18
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
11 серпня, 10:52
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар
11 серпня, 10:29
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Велика Британія
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15
Безпілотний літальний апарат
Instagram
Forbes
Financial Times
Пістолет

"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії, оскільки вона не погодилася на повне припинення вогню. ЄС не обговорюватиме поступки країні-агресорці та продовжить підтримувати Україну.

"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню

Оскільки росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, Європейський Союз навіть не обговорюватиме будь-які поступки стосовно країни-агресорки і вже готує 19-й пакет санкцій проти рф. Про це заявила голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Вона підкреслила, що Євросоюз твердо налаштований посилювати тиск на росію, щоб змусити її припинити війну таким чином, щоб не залишити путіну можливості "повернутися та відновити агресію".

Послідовність кроків важлива. Спочатку безумовне припинення вогню з потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки

- сказала дипломатка.

За її словами, "право України на існування як суверенної держави нині під загрозою", при цьому Брюссель має намір продовжувати підтримувати Україну як у військовому, так і фінансовому секторах.

Нагадаємо

18 липня Рада ЄС затвердила 18-й пакет санкцій проти росії, що охоплює енергетичний, банківський та військовий сектори. Обмеження включають зниження стелі ціни на нафту, заборону транзакцій з "Північним потоком" та розширення списку підсанкційних осіб і компаній.

Санкції зупинили авіапромисловість рф: замість 15 літаків за рік - лише один09.08.25, 05:57 • 4829 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна