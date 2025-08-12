"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню
Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії, оскільки вона не погодилася на повне припинення вогню. ЄС не обговорюватиме поступки країні-агресорці та продовжить підтримувати Україну.
Оскільки росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, Європейський Союз навіть не обговорюватиме будь-які поступки стосовно країни-агресорки і вже готує 19-й пакет санкцій проти рф. Про це заявила голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Вона підкреслила, що Євросоюз твердо налаштований посилювати тиск на росію, щоб змусити її припинити війну таким чином, щоб не залишити путіну можливості "повернутися та відновити агресію".
Послідовність кроків важлива. Спочатку безумовне припинення вогню з потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки
За її словами, "право України на існування як суверенної держави нині під загрозою", при цьому Брюссель має намір продовжувати підтримувати Україну як у військовому, так і фінансовому секторах.
Нагадаємо
18 липня Рада ЄС затвердила 18-й пакет санкцій проти росії, що охоплює енергетичний, банківський та військовий сектори. Обмеження включають зниження стелі ціни на нафту, заборону транзакцій з "Північним потоком" та розширення списку підсанкційних осіб і компаній.
