«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня
Киев • УНН
Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, поскольку она не согласилась на полное прекращение огня. ЕС не будет обсуждать уступки стране-агрессору и продолжит поддерживать Украину.
Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, Европейский Союз даже не будет обсуждать какие-либо уступки в отношении страны-агрессора и уже готовит 19-й пакет санкций против РФ. Об этом заявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Она подчеркнула, что Евросоюз твердо настроен усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну таким образом, чтобы не оставить Путину возможности "вернуться и возобновить агрессию".
Последовательность шагов важна. Сначала безусловное прекращение огня с мощной системой мониторинга и неизменными гарантиями безопасности
По ее словам, "право Украины на существование как суверенного государства сейчас под угрозой", при этом Брюссель намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и в финансовом секторах.
Напомним
18 июля Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический, банковский и военный секторы. Ограничения включают снижение потолка цены на нефть, запрет транзакций с "Северным потоком" и расширение списка подсанкционных лиц и компаний.
