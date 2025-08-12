«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 47774 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 92858 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 147025 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 118041 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 86346 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 129987 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129258 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106748 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74003 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126551 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.5м/с
69%
754мм
Популярные новости
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию11 августа, 15:45 • 13162 просмотра
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашенияPhoto11 августа, 16:15 • 14811 просмотра
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"11 августа, 16:43 • 10407 просмотра
Adidas извиняется за сандалии, копирующие гуараче: Мексика требует от спортивного гиганта компенсацииPhoto11 августа, 17:27 • 5450 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 10532 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 47778 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 92863 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 147026 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 118694 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 127501 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 10586 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 147026 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 115612 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 230844 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 376212 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Instagram
Forbes
Financial Times
Пистолет

«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, поскольку она не согласилась на полное прекращение огня. ЕС не будет обсуждать уступки стране-агрессору и продолжит поддерживать Украину.

«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня

Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, Европейский Союз даже не будет обсуждать какие-либо уступки в отношении страны-агрессора и уже готовит 19-й пакет санкций против РФ. Об этом заявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Она подчеркнула, что Евросоюз твердо настроен усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну таким образом, чтобы не оставить Путину возможности "вернуться и возобновить агрессию".

Последовательность шагов важна. Сначала безусловное прекращение огня с мощной системой мониторинга и неизменными гарантиями безопасности

- сказала дипломатка.

По ее словам, "право Украины на существование как суверенного государства сейчас под угрозой", при этом Брюссель намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и в финансовом секторах.

Напомним

18 июля Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический, банковский и военный секторы. Ограничения включают снижение потолка цены на нефть, запрет транзакций с "Северным потоком" и расширение списка подсанкционных лиц и компаний.

Санкции остановили авиапромышленность рф: вместо 15 самолетов в год – только один09.08.25, 05:57 • 4829 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина