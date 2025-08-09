Российские авиастроители в этом году поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов. Санкции в отношении иностранных компонентов задерживают производство, а высокие процентные ставки ограничивают инвестиции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года западные санкции заблокировали доступ к иностранным самолетам и запасным частям.

С флотом из более чем 700 самолетов, в котором доминируют модели Airbus и Boeing, российские авиакомпании теперь вынуждены искать критически важные компоненты через сложные и непрямые импортные маршруты.

Нет базы компонентов, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Создать все это с нуля займет годы, если не десятилетия - сказал один из источников российской авиационной промышленности.

Отмечается, что недавние серьезные инциденты подчеркивают насущную необходимость в сохранении состояния российского флота. Так, в конце июля самолет Ан-24, построенный в 1976 году, разбился на Дальнем Востоке россии. Через несколько дней национальный перевозчик "Аэрофлот" приостановил десятки рейсов после мощной кибератаки.

По данным Reuters, проблемы авиационного сектора с достижением самодостаточности являются частью более широкого замедления промышленности.

Согласно данным индекса менеджеров по закупкам, промышленное производство россии сократилось в июле самыми быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.

Высокие процентные ставки повлияли на уменьшение производства автомобилей, банкротства в угольном секторе, замедление объемов экспорта таких товаров, как металлы и нефтяные продукты, а также на несбывшиеся цели по производству самолетов, как заявляют чиновники и предприятия, что способствует замедлению экономического роста.

