Санкції зупинили авіапромисловість рф: замість 15 літаків за рік - лише один

8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдеться 8 серпня, 17:21
"Війну розпочала росія": активісти вийшли на протест у Тбілісі після заяв прем'єра Кобахідзе про серпневу війну 8 серпня, 17:22
Як отримати компенсацію за знищене житло в зоні бойових дій: покрокова інструкція 8 серпня, 17:47
путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 22:18
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці 22:42
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна 8 серпня, 14:38
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних 8 серпня, 14:30
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет 8 серпня, 11:15
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Нікол Пашинян
Андрій Єрмак
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Азербайджан
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет 8 серпня, 11:15
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу 7 серпня, 11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм 6 серпня, 10:39
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ 6 серпня, 07:07
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ 6 серпня, 05:58
Дія (сервіс)
Fox News
COVID-19
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

Санкції зупинили авіапромисловість рф: замість 15 літаків за рік - лише один

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Російські авіабудівники випустили лише один комерційний літак із 15 запланованих через санкції та високі процентні ставки. Це є частиною ширшого уповільнення промислового виробництва в росії.

Санкції зупинили авіапромисловість рф: замість 15 літаків за рік - лише один

Російські авіабудівники цього року поставили лише один з 15 запланованих комерційних літаків. Санкції щодо іноземних компонентів затримують виробництво, а високі процентні ставки обмежують інвестиції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року західні санкції заблокували доступ до іноземних літаків та запасних частин.

З флотом з понад 700 літаків, на якому домінують моделі Airbus та Boeing, російські авіакомпанії тепер змушені шукати критично важливі компоненти через складні та непрямі імпортні маршрути.

Немає бази компонентів, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів. Створити все це з нуля займе роки, якщо не десятиліття

- сказав один із джерел російської авіаційної промисловості.

Зауважується, що нещодавні серйозні інциденти підкреслюють нагальну потребу в збереженні стану російського флоту. Так, в кінці липня літак Ан-24, побудований у 1976 році, розбився на Далекому Сході росії. Через кілька днів національний перевізник "Аерофлот" призупинив десятки рейсів після потужної кібератаки.

За даними Reuters, проблеми авіаційного сектора з досягненням самодостатності є частиною більш широкого уповільнення промисловості.

Відповідно до даних індексу менеджерів із закупівель, промислове виробництво росії скоротилося в липні найшвидшими темпами з березня 2022 року, а зростання промисловості продовжує сповільнюватися.

Високі відсоткові ставки вплинули на зменшення виробництва автомобілів, банкрутства в вугільному секторі, уповільнення обсягів експорту таких товарів, як метали та нафтові продукти, а також на нездійснені цілі щодо виробництва літаків, як заявляють чиновники та підприємства, що сприяє уповільненню економічного зростання.

Санкції Заходу спричинили занепад у галузі цивільної авіації рф - зовнішня розвідка15.07.25, 19:44 • 9734 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Airbus
Boeing
Reuters
Україна