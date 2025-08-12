Понад чверть боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Понад чверть зі 168 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, повідомили у зведенні на 8 годину 12 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень - повідомив Генштаб.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 138 керованих бомб. Окрім цього, здійснив 5299 обстрілів, з них 105 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4980 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами й два артилерійські засоби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

