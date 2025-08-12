Понад чверть боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

$41.390.07
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
Експорт зброї, як крок до Перемоги
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Понад чверть боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 168 бойових зіткнень за добу, з яких понад чверть припала на Покровський напрямок. Ворог здійснив 74 авіаудари, скинув 138 керованих бомб та використав 4980 дронів-камікадзе.

Понад чверть боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Понад чверть зі 168 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, повідомили у зведенні на 8 годину 12 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень

- повідомив Генштаб.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 138 керованих бомб. Окрім цього, здійснив 5299 обстрілів, з них 105 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4980 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами й два артилерійські засоби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

На Покровському та Добропільському напрямку продовжуються найінтенсивніші бої: обстановка на Східному фронті11.08.25, 23:51 • 2738 переглядiв

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: росіяни недорахувалися майже тисячі солдатів та 26 артсистем за добу12.08.25, 07:51 • 1728 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна