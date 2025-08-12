$41.450.06
В СтратКоме ВСУ объяснили по Доброполью и Покровску: россияне прибегают к просачиванию, информация о "прорыве" - недостоверна

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Информация о прорыве российских войск на Востоке Украины является недостоверной. Враг использует тактику просачивания малыми группами, что не означает захвата территорий.

В СтратКоме ВСУ объяснили по Доброполью и Покровску: россияне прибегают к просачиванию, информация о "прорыве" - недостоверна

На Покровском и Добропольском направлениях россия применяет тактику "просачивания" - небольшие группы по 5-10 человек проникают в глубину украинских позиций без установления контроля над территорией, что создает ложное впечатление об успехах врага на картах из открытых источников. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Днепр" Виктора Трегубова и СтратКом ВСУ.

Что говорят в СтратКоме

"В течение последних суток на различных информационных ресурсах появилась информация о якобы прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины. Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов", - подчеркнули в СтратКоме ВСУ в Telegram.

В СтратКоме ВСУ указали, что, "как известно, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья". "Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам", - отметили в СтратКоме и добавили: "Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом".

Комментарий группировки войск "Днепр"

Об актуальной ситуации в районе города Доброполье и Покровского направления в Донецкой области привели комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковника Виктора Трегубова.

"По состоянию на сейчас ситуация на Покровском и Добропольском направлениях несколько сбивает с толку тех, кто не понимает, как составляются карты на основе открытых источников. россияне используют тактику просачивания. Это означает, что определенное количество российских штурмовых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции и пытается обойти первую линию. Любыми средствами проникнуть и пойти дальше. Когда они идут дальше, то они уже пытаются либо вступать в огневой контакт с украинскими военными, либо просто пытаются где-то накапливаться", - сказал Трегубов.

Он отметил, что армия рф использует малые группы по несколько человек.

"Их присутствие фиксируется и поэтому на картах из открытых источников, кажется, что вот россияне раздвинулись там на, не знаю, сколько, последний раз звучало, кажется, 12 км в глубину украинской территории. Но надо понимать, что речь не идет о том, что не взяли эту территорию под контроль. Речь идет о том, что туда пробралась малая группа россиян в количестве, ну, где-то пяти-десяти человек. И это абсолютно не так, как оно выглядит на карте. Это не то, что вот, они взяли под контроль весь тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. А конечно, потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", - добавил Трегубов.

Напомним

11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.

Уже 12 августа 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе".

Также 12 августа в ОТГ "Донецк" указали, что Силы обороны ведут оборонительные бои, уничтожая противника, который малыми пехотными группами пытается просочиться между оборонительными порядками, ситуация сложная и динамичная, однако вражеская инфильтрация не означает получение контроля над территорией Украины.

Павел Башинский

Война
Покровск
Донецкая область