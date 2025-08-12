$41.450.06
06:06
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
11 серпня, 16:37
11 серпня, 14:46
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Підрозділи ОТУ "Донецьк" ведуть оборонні бої, знищуючи малі піхотні групи противника, що намагаються просочитися між оборонними порядками. Ситуація складна та динамічна, проте інфільтрація не означає захоплення територій.

"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується

Підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" ведуть оборонні бої, знищуючи противника, що малими піхотними групами намагається просочитися між оборонними порядками, ситуація складна та динамічна, проте ворожа інфільтрація не означає отримати під контроль території України, заявили у вівторок в ОТУ "Донецьк" у Facebook, пише УНН.

Військові частини та підрозділи ОТУ "Донецьк" ведуть виснажливі оборонні бої проти значно переважаючих сил противника. Ворог намагається просуватися шляхом просочування малих піхотних груп між оборонними порядками Сил оборони

- повідомили в ОТУ "Донецьк".

Вказано, що ці намагання росіяни підкріплюють демонстрацією своїх досягнень в медійній сфері.

Проте це не означає, що росіян там не знищують - той особовий склад противника, що проникає між позиціями підрозділів ОТУ "Донецьк", отримує свою зустріч з українськими воїнами і неминучу загибель. Інфільтрація не означає отримати під контроль території України. Це означає застосування росіянами неприємної для Збройних Сил України (які потребують комплектації особовим складом) тактики проникнення, коли малі піхотні групи противника знищуються в глибині наших оборонних порядків, а не на підході до передових позицій (де знищуються основні сили росіян)

- зазначили в ОТУ "Донецьк".

Як вказано у заяві, "ситуація складна, неприємна та динамічна". "ОТУ "Донецьк", так само, як Сили оборони України в цілому, потребують суспільної підтримки і згуртованості, віри в свої дії. Всі, від солдатів до командирів працюють в максимальному ритмі, ведучі бої. Кожний на своєму місці", - наголосили в ОТУ "Донецьк".

"Ситуація зовсім інша": ЦПД РНБО розкрив ворожий вкид про "хтось щось здає" на тлі подій на Донеччині12.08.25, 10:55 • 2150 переглядiв

Нагадаємо

11 серпня ввечері Угруповання Об'єднаних сил повідомило оперативну інформацію щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямках.

"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій. Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - наголошували в угрупованні.

12 серпня 1-й корпус Національної гвардії "Азов" заявив, що зайняв смугу оборони на Покровському напрямку, і що "підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі".

Юлія Шрамко

Війна
Національна гвардія України
Збройні сили України
Україна