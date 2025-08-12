"Ситуація зовсім інша": ЦПД РНБО розкрив ворожий вкид про "хтось щось здає" на тлі подій на Донеччині
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростовує російські наративи про «здачу» територій. Він наголошує, що Сили оборони роблять усе можливе для знищення росіян, попри об'єктивну ситуацію на фронті.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив про ворожий вкид про "хтось щось здає" на тлі подій у Донецькій області, зазначивши, що "ніхто нічого ніколи не здає, є просто обʼєктивна ситуація у війні, десь ворогу щось вдається, десь нам", пише УНН.
Один з наративів, які вже вкидає русня та їх манкурти на фоні подій у Донецькій області - це що "хтось щось здає". Традиційний брехливий наратив, яким росія супроводжує будь-які події на фронті з метою внести розкол в суспільну дискусію серед цивільних зараз
Насправді ситуація зовсім інша. Ніхто нічого ніколи не здає, є просто обʼєктивна ситуація у війні, десь ворогу щось вдається, десь нам, десь він кинув дуже багато сил, посилюючи тиск протягом великого проміжку часу
Як зазначив Коваленко, "Сили оборони роблять все можливе, а часто і неможливе для знищення росіян. Так було завжди з 2014 року, так є і зараз".
"Памʼятайте це. І дуже багато залежить від людей, яких у росіян зараз більше. Активні бої тривають, Сили оборони роблять все можливе", - підкреслив Коваленко.
Нагадаємо
11 серпня ввечері Угруповання Об'єднаних сил повідомило оперативну інформацію щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямках.
"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій. Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - наголошували в угрупованні.
12 серпня 1-й корпус Національної гвардії "Азов" заявив, що зайняв смугу оборони на Покровському напрямку, і що "підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі"