"Ситуація зовсім інша": ЦПД РНБО розкрив ворожий вкид про "хтось щось здає" на тлі подій на Донеччині

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:06 • 6446 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 14006 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 73709 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 121797 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 173563 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128178 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 92622 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132729 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130854 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 108059 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
41%
755мм
Популярнi новини
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню11 серпня, 23:49 • 13219 перегляди
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto12 серпня, 00:14 • 18117 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямкуVideo12 серпня, 01:23 • 11400 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку02:50 • 14637 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України03:11 • 10039 перегляди
Публікації
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 7376 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 73709 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 121797 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 173563 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 127841 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Тейлор Свіфт
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 4980 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 19617 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 173563 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 120305 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 236034 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Spotify
Instagram
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

"Ситуація зовсім інша": ЦПД РНБО розкрив ворожий вкид про "хтось щось здає" на тлі подій на Донеччині

Київ • УНН

 • 2176 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростовує російські наративи про «здачу» територій. Він наголошує, що Сили оборони роблять усе можливе для знищення росіян, попри об'єктивну ситуацію на фронті.

"Ситуація зовсім інша": ЦПД РНБО розкрив ворожий вкид про "хтось щось здає" на тлі подій на Донеччині

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив про ворожий вкид про "хтось щось здає" на тлі подій у Донецькій області, зазначивши, що "ніхто нічого ніколи не здає, є просто обʼєктивна ситуація у війні, десь ворогу щось вдається, десь нам", пише УНН.

Один з наративів, які вже вкидає русня та їх манкурти на фоні подій у Донецькій області - це що "хтось щось здає". Традиційний брехливий наратив, яким росія супроводжує будь-які події на фронті з метою внести розкол в суспільну дискусію серед цивільних зараз

- написав Коваленко у Telegram.

Насправді ситуація зовсім інша. Ніхто нічого ніколи не здає, є просто обʼєктивна ситуація у війні, десь ворогу щось вдається, десь нам, десь він кинув дуже багато сил, посилюючи тиск протягом великого проміжку часу

- наголосив керівник ЦПД.

Як зазначив Коваленко, "Сили оборони роблять все можливе, а часто і неможливе для знищення росіян. Так було завжди з 2014 року, так є і зараз".

"Памʼятайте це. І дуже багато залежить від людей, яких у росіян зараз більше. Активні бої тривають, Сили оборони роблять все можливе", - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо

11 серпня ввечері Угруповання Об'єднаних сил повідомило оперативну інформацію щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямках.

"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій. Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - наголошували в угрупованні.

12 серпня 1-й корпус Національної гвардії "Азов" заявив, що зайняв смугу оборони на Покровському напрямку, і що "підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі"

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Донецька область
Рада національної безпеки і оборони України