"Ситуация совсем другая": ЦПД СНБО раскрыл вражеский вброс о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области

06:06 • 5016 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 12450 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 71888 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 120067 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 171649 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 127769 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 92314 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132663 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130790 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 107983 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня11 августа, 23:49 • 12225 просмотра
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14 • 17092 просмотра
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23 • 10364 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета02:50 • 13580 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины03:11 • 8062 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 5582 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 4078 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 19191 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 171648 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 119916 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 235596 просмотра
"Ситуация совсем другая": ЦПД СНБО раскрыл вражеский вброс о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опровергает российские нарративы о «сдаче» территорий. Он подчеркивает, что Силы обороны делают все возможное для уничтожения россиян, несмотря на объективную ситуацию на фронте.

"Ситуация совсем другая": ЦПД СНБО раскрыл вражеский вброс о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил о вражеском вбросе о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области, отметив, что "никто ничего никогда не сдает, есть просто объективная ситуация в войне, где-то врагу что-то удается, где-то нам", пишет УНН.

Один из нарративов, которые уже вбрасывает русня и их манкурты на фоне событий в Донецкой области - это что "кто-то что-то сдает". Традиционный лживый нарратив, которым россия сопровождает любые события на фронте с целью внести раскол в общественную дискуссию среди гражданских сейчас

- написал Коваленко в Telegram.

На самом деле ситуация совсем другая. Никто ничего никогда не сдает, есть просто объективная ситуация в войне, где-то врагу что-то удается, где-то нам, где-то он бросил очень много сил, усиливая давление в течение большого промежутка времени

- подчеркнул руководитель ЦПД.

Как отметил Коваленко, "Силы обороны делают все возможное, а часто и невозможное для уничтожения россиян. Так было всегда с 2014 года, так есть и сейчас".

"Помните это. И очень многое зависит от людей, которых у россиян сейчас больше. Активные бои продолжаются, Силы обороны делают все возможное", - подчеркнул Коваленко.

Напомним

11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.

12 августа 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе"

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Донецкая область
Совет национальной безопасности и обороны Украины