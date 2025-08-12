"Ситуация совсем другая": ЦПД СНБО раскрыл вражеский вброс о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил о вражеском вбросе о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области, отметив, что "никто ничего никогда не сдает, есть просто объективная ситуация в войне, где-то врагу что-то удается, где-то нам", пишет УНН.

Один из нарративов, которые уже вбрасывает русня и их манкурты на фоне событий в Донецкой области - это что "кто-то что-то сдает". Традиционный лживый нарратив, которым россия сопровождает любые события на фронте с целью внести раскол в общественную дискуссию среди гражданских сейчас - написал Коваленко в Telegram.

На самом деле ситуация совсем другая. Никто ничего никогда не сдает, есть просто объективная ситуация в войне, где-то врагу что-то удается, где-то нам, где-то он бросил очень много сил, усиливая давление в течение большого промежутка времени - подчеркнул руководитель ЦПД.

Как отметил Коваленко, "Силы обороны делают все возможное, а часто и невозможное для уничтожения россиян. Так было всегда с 2014 года, так есть и сейчас".

"Помните это. И очень многое зависит от людей, которых у россиян сейчас больше. Активные бои продолжаются, Силы обороны делают все возможное", - подчеркнул Коваленко.

Напомним

11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.

12 августа 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе"