Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
Экспорт оружия как шаг к Победе
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Подразделения ОТГ "Донецк" ведут оборонительные бои, уничтожая малые пехотные группы противника, пытающиеся просочиться между оборонительными порядками. Ситуация сложная и динамичная, однако инфильтрация не означает захвата территорий.

Подразделения оперативно-тактической группировки "Донецк" ведут оборонительные бои, уничтожая противника, который малыми пехотными группами пытается просочиться между оборонительными порядками, ситуация сложная и динамичная, однако вражеская инфильтрация не означает получения контроля над территорией Украины, заявили во вторник в ОТГ "Донецк" в Facebook, пишет УНН.

Воинские части и подразделения ОТГ "Донецк" ведут изнурительные оборонительные бои против значительно превосходящих сил противника. Враг пытается продвигаться путем просачивания малых пехотных групп между оборонительными порядками Сил обороны

- сообщили в ОТГ "Донецк".

Указано, что эти попытки россияне подкрепляют демонстрацией своих достижений в медийной сфере.

Однако это не означает, что россиян там не уничтожают - тот личный состав противника, который проникает между позициями подразделений ОТГ "Донецк", получает свою встречу с украинскими воинами и неминуемую гибель. Инфильтрация не означает получения контроля над территорией Украины. Это означает применение россиянами неприятной для Вооруженных Сил Украины (которые нуждаются в комплектации личным составом) тактики проникновения, когда малые пехотные группы противника уничтожаются в глубине наших оборонительных порядков, а не на подходе к передовым позициям (где уничтожаются основные силы россиян)

- отметили в ОТГ "Донецк".

Как указано в заявлении, "ситуация сложная, неприятная и динамичная". "ОТГ "Донецк", так же, как Силы обороны Украины в целом, нуждаются в общественной поддержке и сплоченности, вере в свои действия. Все, от солдат до командиров работают в максимальном ритме, ведя бои. Каждый на своем месте", - подчеркнули в ОТГ "Донецк".

Напомним

11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.

12 августа 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе".

Юлия Шрамко

Война
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Украина