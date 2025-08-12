"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага

Подразделения оперативно-тактической группировки "Донецк" ведут оборонительные бои, уничтожая противника, который малыми пехотными группами пытается просочиться между оборонительными порядками, ситуация сложная и динамичная, однако вражеская инфильтрация не означает получения контроля над территорией Украины, заявили во вторник в ОТГ "Донецк" в Facebook, пишет УНН.

Воинские части и подразделения ОТГ "Донецк" ведут изнурительные оборонительные бои против значительно превосходящих сил противника. Враг пытается продвигаться путем просачивания малых пехотных групп между оборонительными порядками Сил обороны - сообщили в ОТГ "Донецк".

Указано, что эти попытки россияне подкрепляют демонстрацией своих достижений в медийной сфере.

Однако это не означает, что россиян там не уничтожают - тот личный состав противника, который проникает между позициями подразделений ОТГ "Донецк", получает свою встречу с украинскими воинами и неминуемую гибель. Инфильтрация не означает получения контроля над территорией Украины. Это означает применение россиянами неприятной для Вооруженных Сил Украины (которые нуждаются в комплектации личным составом) тактики проникновения, когда малые пехотные группы противника уничтожаются в глубине наших оборонительных порядков, а не на подходе к передовым позициям (где уничтожаются основные силы россиян) - отметили в ОТГ "Донецк".

Как указано в заявлении, "ситуация сложная, неприятная и динамичная". "ОТГ "Донецк", так же, как Силы обороны Украины в целом, нуждаются в общественной поддержке и сплоченности, вере в свои действия. Все, от солдат до командиров работают в максимальном ритме, ведя бои. Каждый на своем месте", - подчеркнули в ОТГ "Донецк".

Напомним

11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.

12 августа 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе".