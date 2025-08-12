"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
Киев • УНН
Подразделения ОТГ "Донецк" ведут оборонительные бои, уничтожая малые пехотные группы противника, пытающиеся просочиться между оборонительными порядками. Ситуация сложная и динамичная, однако инфильтрация не означает захвата территорий.
Подразделения оперативно-тактической группировки "Донецк" ведут оборонительные бои, уничтожая противника, который малыми пехотными группами пытается просочиться между оборонительными порядками, ситуация сложная и динамичная, однако вражеская инфильтрация не означает получения контроля над территорией Украины, заявили во вторник в ОТГ "Донецк" в Facebook, пишет УНН.
Воинские части и подразделения ОТГ "Донецк" ведут изнурительные оборонительные бои против значительно превосходящих сил противника. Враг пытается продвигаться путем просачивания малых пехотных групп между оборонительными порядками Сил обороны
Указано, что эти попытки россияне подкрепляют демонстрацией своих достижений в медийной сфере.
Однако это не означает, что россиян там не уничтожают - тот личный состав противника, который проникает между позициями подразделений ОТГ "Донецк", получает свою встречу с украинскими воинами и неминуемую гибель. Инфильтрация не означает получения контроля над территорией Украины. Это означает применение россиянами неприятной для Вооруженных Сил Украины (которые нуждаются в комплектации личным составом) тактики проникновения, когда малые пехотные группы противника уничтожаются в глубине наших оборонительных порядков, а не на подходе к передовым позициям (где уничтожаются основные силы россиян)
Как указано в заявлении, "ситуация сложная, неприятная и динамичная". "ОТГ "Донецк", так же, как Силы обороны Украины в целом, нуждаются в общественной поддержке и сплоченности, вере в свои действия. Все, от солдат до командиров работают в максимальном ритме, ведя бои. Каждый на своем месте", - подчеркнули в ОТГ "Донецк".
Напомним
11 августа вечером Группировка Объединенных сил сообщила оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях.
"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - подчеркивали в группировке.
12 августа 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" заявил, что занял полосу обороны на Покровском направлении, и что "подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе".