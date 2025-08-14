Донецкая область под вражеским огнем: еще трое погибших, 7 КАБов и дроны атаковали Доброполье
В Донецкой области за сутки зафиксировано 2845 вражеских ударов, 21 обстрел населенных пунктов. Трое погибших, трое раненых, повреждено 25 гражданских объектов.
В Донецкой области российские войска ударили по Доброполью 7 КАБами и двумя ударными дронами, еще два беспилотника направили на Белозерское, в регионе за минувшие сутки в результате атак рф трое убитых и трое раненых, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Детали
За 12 августа полиция зафиксировала 2 845 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, отметил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Под огнем, по данным полиции, находились 7 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 25 гражданских объектов, из них 14 жилых домов:
- по Константиновке россияне ударили бомбой «КАБ-250», дронами, артиллерией – убили гражданское лицо, еще двух человек ранили. Повреждены 5 частных домов и объект инфраструктуры;
- один человек погиб в Покровске в результате удара FPV-дроном. Еще один погибший – в Родинском, которое враг обстрелял из артиллерии;
- Доброполье выдержало 9 атак - оккупанты направили на город 7 авиабомб «КАБ-250» и два ударных БпЛА. В результате удара FPV-дроном по гражданскому авто ранен человек. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, гараж, предприятие, автомобиль;
- в Белозерском три вражеских БпЛА «Герань-2» повредили многоквартирный дом и столовую;
- в Лимане артобстрелом повреждены 7 частных домов, 4 гаража, хозяйственная постройка.
