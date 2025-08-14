24 из 45 вражеских дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 14 августа враг атаковал Украину ракетами С-300/400 и 45 ударными БПЛА Shahed. Силы обороны сбили 24 вражеских БПЛА и дроны-имитаторы на севере и востоке страны.
россия ночью запустила по Украине две ракеты С-300/400 и 45 дронов, обезврежено 24 беспилотника, но есть попадания 21 дрона, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 августа (с 21.00 13 августа) враг атаковал 2-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл., 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово - рф.
Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Донетчины и Черниговщины, ракетами - Сумщина
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 12 локациях
Болото, минные поля и сокрушительные потери: в ВСУ предупредили, чем для россиян обернется новое наступление на Сумщину12.08.25, 16:55 • 8470 просмотров