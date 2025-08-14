24 из 45 вражеских дронов обезврежены над Украиной

$41.430.02
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 14771 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 30703 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35985 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
13 августа, 14:07 • 37415 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40681 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
13 августа, 12:02 • 75072 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
13 августа, 10:06 • 77356 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
13 августа, 09:48 • 149403 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66511 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді13 августа, 23:47 • 5816 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 8774 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 8320 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic01:32 • 4546 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 9302 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:48 • 149403 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 08:39 • 125185 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 115930 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 126799 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 97785 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 23832 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 46435 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 99813 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116337 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49022 просмотра
WhatsApp

24 из 45 вражеских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 770 просмотра

В ночь на 14 августа враг атаковал Украину ракетами С-300/400 и 45 ударными БПЛА Shahed. Силы обороны сбили 24 вражеских БПЛА и дроны-имитаторы на севере и востоке страны.

россия ночью запустила по Украине две ракеты С-300/400 и 45 дронов, обезврежено 24 беспилотника, но есть попадания 21 дрона, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 августа (с 21.00 13 августа) враг атаковал 2-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл., 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово - рф.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Донетчины и Черниговщины, ракетами - Сумщина

- говорится в сообщении ВС ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 12 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Болото, минные поля и сокрушительные потери: в ВСУ предупредили, чем для россиян обернется новое наступление на Сумщину12.08.25, 16:55 • 8470 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Курск
Курская область
Донецкая область
Сумская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Шахед-136