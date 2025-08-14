24 из 45 вражеских дронов обезврежены над Украиной

россия ночью запустила по Украине две ракеты С-300/400 и 45 дронов, обезврежено 24 беспилотника, но есть попадания 21 дрона, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 августа (с 21.00 13 августа) враг атаковал 2-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл., 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово - рф.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Донетчины и Черниговщины, ракетами - Сумщина - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 12 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

