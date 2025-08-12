$41.450.06
13:48 • 5642 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 7280 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12580 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27710 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29585 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34758 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22371 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17031 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13917 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14918 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Болото, минные поля и сокрушительные потери: в ВСУ предупредили, чем для россиян обернется новое наступление на Сумщину

Киев • УНН

 • 962 просмотра

ДШВ ВСУ заявляют, что планы путина по Сумщине обречены на провал. Врага ждут минные поля, болото и сокрушительные потери, как под Бахмутом.

Болото, минные поля и сокрушительные потери: в ВСУ предупредили, чем для россиян обернется новое наступление на Сумщину

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ заявили, что планы путина "захватить" Сумщину обречены на провал – врага ждет болото, минные поля и сокрушительные потери, как под Бахмутом и на Харьковщине. Об этом сообщили в командовании ДШВ, передает УНН.

Детали

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины резко отреагировало на заявления кремля о намерениях оккупировать Сумскую область. По словам военных, мечты путина разобьются об украинскую оборону так же, как это произошло под Бахмутом и во время проваленной попытки россиян удержать Харьковщину.

В ВСУ подчеркнули: Сумщина – это не парадный марш по Красной площади, а крепость, укрепленная сетью окопов, минных полей и позиций, где каждый защитник мотивирован стоять до конца.

Дорога для оккупантов сюда – не ровный асфальт и не брусчатка, а изнурительная и опасная полоса, устланная остатками техники и "запчастями" тех, кто осмелится бросить вызов украинскому огню. И, как подчеркивают десантники, эта кровавая тропа становится только длиннее с каждым днем.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никаких "подарков" россии не должно быть, поскольку каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Он подчеркнул, что позиция Украины неизменна: мир через силу является единственным эффективным подходом к переговорам.

Степан Гафтко

Война
Сумская область
Андрей Сибига
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Бахмут