В Десантно-штурмовых войсках ВСУ заявили, что планы путина "захватить" Сумщину обречены на провал – врага ждет болото, минные поля и сокрушительные потери, как под Бахмутом и на Харьковщине. Об этом сообщили в командовании ДШВ, передает УНН.

Детали

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины резко отреагировало на заявления кремля о намерениях оккупировать Сумскую область. По словам военных, мечты путина разобьются об украинскую оборону так же, как это произошло под Бахмутом и во время проваленной попытки россиян удержать Харьковщину.

В ВСУ подчеркнули: Сумщина – это не парадный марш по Красной площади, а крепость, укрепленная сетью окопов, минных полей и позиций, где каждый защитник мотивирован стоять до конца.

Дорога для оккупантов сюда – не ровный асфальт и не брусчатка, а изнурительная и опасная полоса, устланная остатками техники и "запчастями" тех, кто осмелится бросить вызов украинскому огню. И, как подчеркивают десантники, эта кровавая тропа становится только длиннее с каждым днем.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никаких "подарков" россии не должно быть, поскольку каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Он подчеркнул, что позиция Украины неизменна: мир через силу является единственным эффективным подходом к переговорам.