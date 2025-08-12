Болото, мінні поля та нищівні втрати: у ЗСУ попередили, чим для росіян обернеться новий наступ на Сумщину

У Десантно-штурмових військах ЗСУ заявили, що плани путіна "захопити" Сумщину приречені на провал – ворога чекає болото, мінні поля та нищівні втрати, як під Бахмутом і на Харківщині. Про це повідомили у командування ДШВ, передає УНН.

Деталі

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України різко відреагувало на заяви кремля про наміри окупувати Сумську область. За словами військових, мрії Путіна розіб’ються об українську оборону так само, як це сталося під Бахмутом та під час проваленої спроби росіян утримати Харківщину.

У ЗСУ наголосили: Сумщина – це не парадний марш червоною площею, а фортеця, укріплена мережею окопів, мінних полів та позицій, де кожен захисник мотивований стояти до кінця.

Дорога для окупантів сюди – не рівний асфальт і не бруківка, а виснажлива й небезпечна смуга, вистелена залишками техніки та "запчастинами" тих, хто наважиться кинути виклик українському вогню. І, як підкреслюють десантники, ця кривава стежка стає лише довшою з кожним днем.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодних "подарунків" росії не має бути, оскільки кожна поступка провокує подальшу агресію. Він наголосив, що позиція України незмінна: мир через силу є єдиним ефективним підходом до переговорів.