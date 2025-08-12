Болото, мінні поля та нищівні втрати: у ЗСУ попередили, чим для росіян обернеться новий наступ на Сумщину

$41.450.06
Ексклюзив
14:45 • 428 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13033 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13296 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16358 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35344 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36415 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40041 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23747 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17521 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14197 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язкамиPhoto13:48
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 36444 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 40060 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 37061 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49
Мі-8
Facebook
Starlink
COVID-19
Пістолет

Болото, мінні поля та нищівні втрати: у ЗСУ попередили, чим для росіян обернеться новий наступ на Сумщину

Київ • УНН

 • 1824 перегляди

ДШВ ЗСУ заявляють, що плани путіна щодо Сумщини приречені на провал. Ворога чекають мінні поля, болото та нищівні втрати, як під Бахмутом.

Болото, мінні поля та нищівні втрати: у ЗСУ попередили, чим для росіян обернеться новий наступ на Сумщину

У Десантно-штурмових військах ЗСУ заявили, що плани путіна "захопити" Сумщину приречені на провал – ворога чекає болото, мінні поля та нищівні втрати, як під Бахмутом і на Харківщині. Про це повідомили у командування ДШВ, передає УНН.

Деталі

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України різко відреагувало на заяви кремля про наміри окупувати Сумську область. За словами військових, мрії Путіна розіб’ються об українську оборону так само, як це сталося під Бахмутом та під час проваленої спроби росіян утримати Харківщину.

У ЗСУ наголосили: Сумщина – це не парадний марш червоною площею, а фортеця, укріплена мережею окопів, мінних полів та позицій, де кожен захисник мотивований стояти до кінця.

Дорога для окупантів сюди – не рівний асфальт і не бруківка, а виснажлива й небезпечна смуга, вистелена залишками техніки та "запчастинами" тих, хто наважиться кинути виклик українському вогню. І, як підкреслюють десантники, ця кривава стежка стає лише довшою з кожним днем.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодних "подарунків" росії не має бути, оскільки кожна поступка провокує подальшу агресію. Він наголосив, що позиція України незмінна: мир через силу є єдиним ефективним підходом до переговорів.

Степан Гафтко

