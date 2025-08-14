24 з 45 ворожих дронів знешкоджено над Україною

росія вночі запустила по Україні дві ракети С-300/400 та 45 дронів, знешкоджено 24 безпілотники, але є влучання 21 дрона, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 серпня (із 21.00 13 серпня) ворог атакував 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл., 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами - Сумщину - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

