24 з 45 ворожих дронів знешкоджено над Україною

Ексклюзив
06:07 • 2052 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 14786 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30716 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 35998 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37427 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40688 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75077 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77359 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149416 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66512 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 5814 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 8772 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 8318 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic01:32 • 4546 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 9300 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149415 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 125194 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 115938 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 126807 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 97794 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Німеччина
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 23838 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 46441 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 99819 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 116342 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49026 перегляди
The Times
Шахед-136
Brent
Криптовалюта
WhatsApp

24 з 45 ворожих дронів знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 772 перегляди

У ніч на 14 серпня ворог атакував Україну ракетами С-300/400 та 45 ударними БПЛА Shahed. Сили оборони збили 24 ворожі БПЛА та дрони-імітатори на півночі та сході країни.

росія вночі запустила по Україні дві ракети С-300/400 та 45 дронів, знешкоджено 24 безпілотники, але є влучання 21 дрона, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 серпня (із 21.00 13 серпня) ворог атакував 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл., 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами - Сумщину

- ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Болото, мінні поля та нищівні втрати: у ЗСУ попередили, чим для росіян обернеться новий наступ на Сумщину12.08.25, 16:55 • 8470 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Курська область
Донецька область
Сумська область
Чернігівська область
Збройні сили України
Шахед-136