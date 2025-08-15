Харківщина скорочує тривалість комендантської години: що треба знати

$41.450.06
Ексклюзив
08:34 • 3236 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 34279 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 69133 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 33960 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 145234 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 174292 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 89453 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 89476 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
14 серпня, 09:32 • 83358 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 185180 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 56087 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 18899 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 69770 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 31376 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 31303 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 11505 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 145234 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 200964 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 174292 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 100073 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Білий дім
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 60695 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 145664 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 95810 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 113477 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 163043 перегляди
Харківщина скорочує тривалість комендантської години: що треба знати

Київ • УНН

 • 628 перегляди

На Харківщині змінено тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 з 17 серпня, за винятком громад з посиленою комендантською годиною.

Харківщина скорочує тривалість комендантської години: що треба знати

У Харківській області скорочують тривалість комендантської години  з 17 серпня. Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Харківської області під головування начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, повідомили у пресслужбі ОВА у п'ятницю, пише УНН.

Відповідно до рішення, комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня. Водночас, рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв'язку з безпековою ситуацією.

- повідомили в ОВА.

"Питання скорочення комендантської години неодноразово піднімали представники бізнесу та ритейлу в ході засідань платформи "Діалог влади та бізнесу". Дану пропозицію ми детально розглянули з Міністерством внутрішніх справ України, Міноборони, СБУ та Мінекономіки. Також вивчили досвід сусідніх прифронтових регіонів, де комендантська година запроваджена з 00:00 до 05:00. Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області", – зазначив Синєгубов. 

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Олег Синєгубов
Харківська область
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України