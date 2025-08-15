Харківщина скорочує тривалість комендантської години: що треба знати
Київ • УНН
На Харківщині змінено тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 з 17 серпня, за винятком громад з посиленою комендантською годиною.
У Харківській області скорочують тривалість комендантської години з 17 серпня. Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Харківської області під головування начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, повідомили у пресслужбі ОВА у п'ятницю, пише УНН.
Відповідно до рішення, комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня. Водночас, рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією.
"Питання скорочення комендантської години неодноразово піднімали представники бізнесу та ритейлу в ході засідань платформи "Діалог влади та бізнесу". Дану пропозицію ми детально розглянули з Міністерством внутрішніх справ України, Міноборони, СБУ та Мінекономіки. Також вивчили досвід сусідніх прифронтових регіонів, де комендантська година запроваджена з 00:00 до 05:00. Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області", – зазначив Синєгубов.