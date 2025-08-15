Харьковщина сокращает продолжительность комендантского часа: что нужно знать

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 3632 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 34664 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 69852 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 34329 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 146244 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 175353 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 89870 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 89870 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 83643 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 185346 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.4м/с
40%
757мм
Популярные новости
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушенияVideo14 августа, 23:18 • 56974 просмотра
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 19268 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 70699 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 31802 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto03:23 • 31740 просмотра
публикации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 11751 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 146172 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 201973 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 175277 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 100589 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 61017 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 145966 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 96088 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 113738 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 163288 просмотра
Актуальное
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136
WhatsApp

Харьковщина сокращает продолжительность комендантского часа: что нужно знать

Киев • УНН

 • 910 просмотра

На Харьковщине изменена продолжительность комендантского часа. Она будет действовать с 00:00 до 05:00 с 17 августа, за исключением общин с усиленным комендантским часом.

Харьковщина сокращает продолжительность комендантского часа: что нужно знать

В Харьковской области сокращают продолжительность комендантского часа с 17 августа. Решение приняли во время заседания Совета обороны Харьковской области под председательством начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, сообщили в пресс-службе ОВА в пятницу, пишет УНН.

Согласно решению, комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00. Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа. В то же время, решение не распространяется на общины области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией безопасности.

- сообщили в ОВА.

"Вопрос сокращения комендантского часа неоднократно поднимали представители бизнеса и ритейла в ходе заседаний платформы "Диалог власти и бизнеса". Данное предложение мы детально рассмотрели с Министерством внутренних дел Украины, Минобороны, СБУ и Минэкономики. Также изучили опыт соседних прифронтовых регионов, где комендантский час введен с 00:00 до 05:00. Внедрение такого решения на Харьковщине позволит предпринимателям увеличить время работы, что положительно повлияет на экономический климат области", – отметил Синегубов.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Олег Синегубов
Харьковская область
Министерство обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины