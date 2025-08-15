Харьковщина сокращает продолжительность комендантского часа: что нужно знать

В Харьковской области сокращают продолжительность комендантского часа с 17 августа. Решение приняли во время заседания Совета обороны Харьковской области под председательством начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, сообщили в пресс-службе ОВА в пятницу, пишет УНН.

Согласно решению, комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00. Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа. В то же время, решение не распространяется на общины области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией безопасности. - сообщили в ОВА.

"Вопрос сокращения комендантского часа неоднократно поднимали представители бизнеса и ритейла в ходе заседаний платформы "Диалог власти и бизнеса". Данное предложение мы детально рассмотрели с Министерством внутренних дел Украины, Минобороны, СБУ и Минэкономики. Также изучили опыт соседних прифронтовых регионов, где комендантский час введен с 00:00 до 05:00. Внедрение такого решения на Харьковщине позволит предпринимателям увеличить время работы, что положительно повлияет на экономический климат области", – отметил Синегубов.