російський удар безпілотником по Богодухову на Харківщині забрав життя жінки та дитини

У ніч на 9 лютого російські окупаційні війська здійснили атаку ударними БпЛА по приватному сектору міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок влучання ворожого дрона вщент зруйновано житловий будинок, що призвело до загибелі цивільних мешканців та виникнення масштабної пожежі. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на місці зруйнованої оселі рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих – жінки та 10-річного хлопчика. Пожежу, що охопила площу 50 квадратних метрів, вдалося ліквідувати підрозділам ДСНС. Окрім загиблих, ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості, їм наразі надається необхідна медична допомога.

На місці трагедії працюють екстрені служби та правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин армії рф проти мирного населення Харківщини. Місцева влада координує надання допомоги постраждалим, чиє майно було знищене внаслідок нічного терору.

Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА