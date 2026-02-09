російський удар безпілотником по Богодухову на Харківщині забрав життя жінки та дитини

$43.140.00
8 лютого, 19:59 • 10561 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 23489 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 27179 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 27459 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 28224 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 23338 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 15849 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12721 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24881 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39217 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Щоденники зимової Олімпіади: які результати показали українці 8 лютогоPhoto8 лютого, 19:27 • 4506 перегляди
лавров висловився про можливість нападу рф на Європу8 лютого, 19:43 • 3946 перегляди
Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахедVideo8 лютого, 20:13 • 6414 перегляди
Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні8 лютого, 21:13 • 5354 перегляди
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення8 лютого, 22:41 • 6042 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 33182 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 54624 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 72847 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 66642 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 66745 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Милорад Додик
Махмуд Аббас
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Іран
Франція
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 26884 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 40868 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 42282 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 50772 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 53359 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

російський удар безпілотником по Богодухову на Харківщині забрав життя жінки та дитини

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Вночі 9 лютого російські війська атакували Богодухів на Харківщині ударними БпЛА. Внаслідок влучання дрона зруйновано будинок, загинули жінка та 10-річний хлопчик, ще троє людей отримали травми.

російський удар безпілотником по Богодухову на Харківщині забрав життя жінки та дитини

У ніч на 9 лютого російські окупаційні війська здійснили атаку ударними БпЛА по приватному сектору міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок влучання ворожого дрона вщент зруйновано житловий будинок, що призвело до загибелі цивільних мешканців та виникнення масштабної пожежі. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на місці зруйнованої оселі рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих – жінки та 10-річного хлопчика. Пожежу, що охопила площу 50 квадратних метрів, вдалося ліквідувати підрозділам ДСНС. Окрім загиблих, ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості, їм наразі надається необхідна медична допомога.

На місці трагедії працюють екстрені служби та правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин армії рф проти мирного населення Харківщини. Місцева влада координує надання допомоги постраждалим, чиє майно було знищене внаслідок нічного терору.

Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА09.02.26, 01:42 • 3640 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Богодухів