Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА

російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе на Одесу, що призвела до трагічних наслідків та руйнувань цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого обстрілу в місті зафіксовано влучання в житлові квартали, що спричинило масштабні пожежі та пошкодження комунікацій у кількох районах, а також загибель цивільного. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

За повідомленням Лисака, під ударом опинилися багатоповерхові будинки та об'єкти життєзабезпечення міста. В одному з районів через влучання "шахеда" спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки, а також було серйозно пошкоджено газопровід, що змусило служби екстрено перекрити постачання. Крім того, вибуховою хвилею та вогнем знищено кілька легкових автомобілів і пошкоджено нежитлову споруду.

На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, аварійні бригади газової служби та комунальники.

Ворожа атака не минулася без жертв серед мирного населення. Очільник ОВА Лисак офіційно підтвердив смерть однієї людини внаслідок нічного обстрілу.

На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу. Співчуття рідним та близьким – написав керівник адміністрації у своєму Телеграм-каналі.

