Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 14615 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 19108 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
8 лютого, 13:58 • 20704 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 22787 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
8 лютого, 10:00 • 20631 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 14474 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12199 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24454 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38511 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Війська рф атакували Одесу дронами-камікадзе, що спричинило пожежі, пошкодження інфраструктури та загибель цивільного. Влучання зафіксовано в житлові квартали та об'єкти життєзабезпечення.

Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА

російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе на Одесу, що призвела до трагічних наслідків та руйнувань цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого обстрілу в місті зафіксовано влучання в житлові квартали, що спричинило масштабні пожежі та пошкодження комунікацій у кількох районах, а також загибель цивільного. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

За повідомленням Лисака, під ударом опинилися багатоповерхові будинки та об'єкти життєзабезпечення міста. В одному з районів через влучання "шахеда" спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки, а також було серйозно пошкоджено газопровід, що змусило служби екстрено перекрити постачання. Крім того, вибуховою хвилею та вогнем знищено кілька легкових автомобілів і пошкоджено нежитлову споруду.

Ворог атакував цивільне авто на Сумщині: серед постраждалих - 16-річна дівчина08.02.26, 20:08 • 3412 переглядiв

На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, аварійні бригади газової служби та комунальники.

Ворожа атака не минулася без жертв серед мирного населення. Очільник ОВА Лисак офіційно підтвердив смерть однієї людини внаслідок нічного обстрілу.

 На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу. Співчуття рідним та близьким

– написав керівник адміністрації у своєму Телеграм-каналі.

У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної загрози08.02.26, 21:07 • 4042 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Сергій Лисак
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса