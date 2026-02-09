$43.140.00
19:59 • 5412 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 14766 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 19240 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 20807 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 22852 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 20672 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 14500 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12205 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24459 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38521 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Войска РФ атаковали Одессу дронами-камикадзе, что привело к пожарам, повреждению инфраструктуры и гибели гражданского. Попадания зафиксированы в жилые кварталы и объекты жизнеобеспечения.

Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА

российские войска совершили очередную атаку дронами-камикадзе на Одессу, что привело к трагическим последствиям и разрушениям гражданской инфраструктуры. В результате вражеского обстрела в городе зафиксировано попадание в жилые кварталы, что повлекло за собой масштабные пожары и повреждения коммуникаций в нескольких районах, а также гибель гражданского. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По сообщению Лысака, под ударом оказались многоэтажные дома и объекты жизнеобеспечения города. В одном из районов из-за попадания "шахеда" вспыхнул пожар на крыше многоэтажки, а также был серьезно поврежден газопровод, что заставило службы экстренно перекрыть поставки. Кроме того, взрывной волной и огнем уничтожено несколько легковых автомобилей и повреждено нежилое сооружение.

Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: среди пострадавших - 16-летняя девушка08.02.26, 20:08 • 3430 просмотров

На местах событий работают подразделения ГСЧС, аварийные бригады газовой службы и коммунальщики.

Вражеская атака не обошлась без жертв среди мирного населения. Глава ОВА Лысак официально подтвердил смерть одного человека в результате ночного обстрела.

 К сожалению, стало известно о погибшем в результате вражеской атаки на Одессу. Соболезнования родным и близким

– написал руководитель администрации в своем Телеграм-канале.

В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы08.02.26, 21:07 • 4060 просмотров

Степан Гафтко

