Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА

российские войска совершили очередную атаку дронами-камикадзе на Одессу, что привело к трагическим последствиям и разрушениям гражданской инфраструктуры. В результате вражеского обстрела в городе зафиксировано попадание в жилые кварталы, что повлекло за собой масштабные пожары и повреждения коммуникаций в нескольких районах, а также гибель гражданского. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По сообщению Лысака, под ударом оказались многоэтажные дома и объекты жизнеобеспечения города. В одном из районов из-за попадания "шахеда" вспыхнул пожар на крыше многоэтажки, а также был серьезно поврежден газопровод, что заставило службы экстренно перекрыть поставки. Кроме того, взрывной волной и огнем уничтожено несколько легковых автомобилей и повреждено нежилое сооружение.

На местах событий работают подразделения ГСЧС, аварийные бригады газовой службы и коммунальщики.

Вражеская атака не обошлась без жертв среди мирного населения. Глава ОВА Лысак официально подтвердил смерть одного человека в результате ночного обстрела.

К сожалению, стало известно о погибшем в результате вражеской атаки на Одессу. Соболезнования родным и близким – написал руководитель администрации в своем Телеграм-канале.

