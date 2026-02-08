В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В Киеве прогремели взрывы. Глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Виталий Кличко призвали оставаться в укрытиях.
Взрывы прогремели в столице на фоне баллистической угрозы, передает УНН.
Громко в столице. россияне продолжают свой террор. Оставайтесь в укрытиях до отбоя!
О взрывах в Киеве также сообщил мэр Виталий Кличко.
Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях!
Ракеты для ПВО нужны каждый день, защита от российской баллистики нужна каждый день - Зеленский к партнерам08.02.26, 20:57 • 1870 просмотров
Добавим
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики из Брянска.