В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы

Взрывы прогремели в столице на фоне баллистической угрозы, передает УНН.

Громко в столице. россияне продолжают свой террор. Оставайтесь в укрытиях до отбоя! - сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

О взрывах в Киеве также сообщил мэр Виталий Кличко.

Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях! - сообщил Кличко.

Ракеты для ПВО нужны каждый день, защита от российской баллистики нужна каждый день - Зеленский к партнерам

Добавим

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики из Брянска.