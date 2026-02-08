$43.140.00
17:37 • 3086 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 7244 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
13:58 • 11468 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 14563 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 15466 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 12356 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 10927 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23623 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37498 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 35723 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
Ракеты для ПВО нужны каждый день, защита от российской баллистики нужна каждый день - Зеленский к партнерам

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Зеленский заявляет о ежедневной потребности Украины в ракетах для ПВО и защите от баллистики. Он отметил, что сегодня снова была баллистика по Киевской области.

Ракеты для ПВО нужны каждый день, защита от российской баллистики нужна каждый день - Зеленский к партнерам

Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что сегодня снова была баллистика по Киевщине, передает УНН.

Каждый из наших партнеров должен осознавать и свою силу, свою возможность поддержать Украину и защитить жизнь. Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Сегодня снова была баллистика по Киевщине. Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночестве и без помощи в условиях таких ударов и такой войны 

- сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Глава государства поблагодарил всех, кто с Украиной.

Ближайшие недели будут активными в работе с нашими партнерами. Как и всегда, нужны результаты. Результаты должны быть 

- резюмировал Президент.

В январе Киеву не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми во время ударов рф по энергетике - FT08.02.26, 20:26 • 832 просмотра

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко 8 февраля сообщил о взрывах в столице. Киев был под атакой баллистики, работали силы ПВО.

Антонина Туманова

