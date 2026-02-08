Ракеты для ПВО нужны каждый день, защита от российской баллистики нужна каждый день - Зеленский к партнерам
Киев • УНН
Президент Зеленский заявляет о ежедневной потребности Украины в ракетах для ПВО и защите от баллистики. Он отметил, что сегодня снова была баллистика по Киевской области.
Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что сегодня снова была баллистика по Киевщине, передает УНН.
Каждый из наших партнеров должен осознавать и свою силу, свою возможность поддержать Украину и защитить жизнь. Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Сегодня снова была баллистика по Киевщине. Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночестве и без помощи в условиях таких ударов и такой войны
Глава государства поблагодарил всех, кто с Украиной.
Ближайшие недели будут активными в работе с нашими партнерами. Как и всегда, нужны результаты. Результаты должны быть
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко 8 февраля сообщил о взрывах в столице. Киев был под атакой баллистики, работали силы ПВО.