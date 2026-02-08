Ракеты для ПВО нужны каждый день, защита от российской баллистики нужна каждый день - Зеленский к партнерам

Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что сегодня снова была баллистика по Киевщине, передает УНН.

Каждый из наших партнеров должен осознавать и свою силу, свою возможность поддержать Украину и защитить жизнь. Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Сегодня снова была баллистика по Киевщине. Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночестве и без помощи в условиях таких ударов и такой войны