Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер
Київ • УНН
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці. Київ під атакою балістики, працюють сили ППО.
У Києві лунають вибухи, столиця під атакою балістики. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
Додамо
У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі на Чернігівщині, курсом на Київщину.
Крім того, у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області.