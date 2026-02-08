Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер

У Києві лунають вибухи, столиця під атакою балістики. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! - повідомив Кличко.

Додамо

У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі на Чернігівщині, курсом на Київщину.

Крім того, у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області.