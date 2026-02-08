Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер

$43.140.00
Ексклюзив
13:58 • 3438 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 7474 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 10513 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 7350 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 6902 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22543 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36263 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34614 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39548 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31132 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Ракети замість зарплат: війна залишає росіян без грошей - ЦПД8 лютого, 06:01 • 4754 перегляди
Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління8 лютого, 06:52 • 4288 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 16860 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 10075 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 10:32 • 3584 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 16984 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 40166 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 60124 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 54048 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 55076 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Джорджа Мелоні
Джефф Безос
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Державний кордон України
Київська область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 20409 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 34625 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 36482 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 45198 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 48047 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
BFM TV

Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці. Київ під атакою балістики, працюють сили ППО.

Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер

У Києві лунають вибухи, столиця під атакою балістики. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики.  Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! 

- повідомив Кличко.

Додамо

У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі на Чернігівщині, курсом на Київщину.

Крім того, у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ