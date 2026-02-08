Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Киев под атакой баллистики, работают силы ПВО.
В Киеве раздаются взрывы, столица под атакой баллистики. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
Добавим
В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в Черниговской области, курсом на Киевскую область.
Кроме того, в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области.