Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр

$43.140.00
50.900.00
ukenru
16:39 • 838 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
13:58 • 7510 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
12:29 • 11932 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 13270 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 11147 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 10258 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23191 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 36892 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 35060 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 39982 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.9м/с
80%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 20650 просмотра
Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине8 февраля, 08:56 • 12212 просмотра
Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями8 февраля, 10:32 • 7644 просмотра
Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти для заключения сделки с США - Reuters8 февраля, 10:48 • 4870 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр15:32 • 4326 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 20782 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 42262 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 61922 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 55807 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 56753 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джеффри Эпштейн
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Село
Киевская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 21283 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 35412 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 37222 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 45902 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 48719 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Saab JAS 39 Gripen

Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр

Киев • УНН

 • 4466 просмотра

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Киев под атакой баллистики, работают силы ПВО.

Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр

В Киеве раздаются взрывы, столица под атакой баллистики. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

- сообщил Кличко.

Добавим

В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в Черниговской области, курсом на Киевскую область.

Кроме того, в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев