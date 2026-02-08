Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр

В Киеве раздаются взрывы, столица под атакой баллистики. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! - сообщил Кличко.

Добавим

В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в Черниговской области, курсом на Киевскую область.

Кроме того, в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области.