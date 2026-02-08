Ракети для ППО потрібні кожен день, захист від російської балістики потрібен кожен день - Зеленський до партнерів

Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що сьогодні знов була балістика по Київщині, передає УНН.

Кожен із наших партнерів має усвідомлювати і свою силу, свою можливість підтримати Україну та захистити життя. Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни