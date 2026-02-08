Ракети для ППО потрібні кожен день, захист від російської балістики потрібен кожен день - Зеленський до партнерів

$43.140.00
17:37 • 3616 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 8146 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 11757 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 14854 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 15703 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 12457 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11006 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23672 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37569 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35789 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Популярнi новини
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 8 лютого, 10:32 • 10873 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters8 лютого, 10:48 • 9034 перегляди
У Франції двоє лижників загинули через сходження лавини в Альпах8 лютого, 11:04 • 4662 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 7752 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 9340 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 22781 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 44135 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 63338 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 57215 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 58004 перегляди
Ракети для ППО потрібні кожен день, захист від російської балістики потрібен кожен день - Зеленський до партнерів

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Президент Зеленський заявляє про щоденну потребу України в ракетах для ППО та захисті від балістики. Він зазначив, що сьогодні знову була балістика по Київщині.

Ракети для ППО потрібні кожен день, захист від російської балістики потрібен кожен день - Зеленський до партнерів

Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що сьогодні знов була балістика по Київщині, передає УНН.

Кожен із наших партнерів має усвідомлювати і свою силу, свою можливість підтримати Україну та захистити життя. Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни 

- сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Глава держави подякував всім, хто з Україною.

Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами. Як і завжди, потрібні результати. Результати мають бути 

- резюмував Президент.

У січні Києву бракувало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми під час ударів рф по енергетиці - FT08.02.26, 20:26 • 1134 перегляди

Нагадаємо

Міський голова Києва Віталій Кличко 8 лютого повідомив про вибухи в столиці. Київ був під атакою балістики, працювали сили ППО.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Україна
Київ