Ракети для ППО потрібні кожен день, захист від російської балістики потрібен кожен день - Зеленський до партнерів
Київ • УНН
Президент Зеленський заявляє про щоденну потребу України в ракетах для ППО та захисті від балістики. Він зазначив, що сьогодні знову була балістика по Київщині.
Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що сьогодні знов була балістика по Київщині, передає УНН.
Кожен із наших партнерів має усвідомлювати і свою силу, свою можливість підтримати Україну та захистити життя. Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни
Глава держави подякував всім, хто з Україною.
Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами. Як і завжди, потрібні результати. Результати мають бути
У січні Києву бракувало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми під час ударів рф по енергетиці - FT08.02.26, 20:26 • 1134 перегляди
Нагадаємо
Міський голова Києва Віталій Кличко 8 лютого повідомив про вибухи в столиці. Київ був під атакою балістики, працювали сили ППО.