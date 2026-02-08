Explosions heard in Kyiv amid ballistic missile threat
Kyiv • UNN
Explosions were heard in Kyiv. Head of Kyiv City Military Administration Tymur Tkachenko and Mayor Vitali Klitschko urged residents to remain in shelters.
Explosions were heard in the capital amid a ballistic threat, UNN reports.
Loud in the capital. Russians continue their terror. Stay in shelters until the all-clear!
Kyiv Mayor Vitali Klitschko also reported explosions in Kyiv.
Explosions in the capital. Stay in shelters!
Additionally
The Air Force warned of the threat of ballistic missile use from Bryansk.