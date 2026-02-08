$43.140.00
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 8644 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
13:58 • 11950 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 15035 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
8 лютого, 10:00 • 15858 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 12502 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11040 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23691 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37589 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35814 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної загрози

Київ • УНН

У Києві пролунали вибухи. Голова КМВА Тимур Ткаченко та мер Віталій Кличко закликали залишатися в укриттях.

Вибухи пролунали у столиці на тлі балістичної загрози, передає УНН.

Гучно в столиці. росіяни продовжують свій терор. Залишайтесь в укриттях до відбою! 

- повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Про вибухи у Києві також повідомив мер Віталій Кличко.

Вибухи в столиці.  Перебувайте в укриттях! 

- повідомив Кличко.

Ракети для ППО потрібні кожен день, захист від російської балістики потрібен кожен день - Зеленський до партнерів08.02.26, 20:57 • 478 переглядiв

Додамо

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики з брянська.

Антоніна Туманова

