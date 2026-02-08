У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
У Києві пролунали вибухи. Голова КМВА Тимур Ткаченко та мер Віталій Кличко закликали залишатися в укриттях.
Вибухи пролунали у столиці на тлі балістичної загрози, передає УНН.
Гучно в столиці. росіяни продовжують свій терор. Залишайтесь в укриттях до відбою!
Про вибухи у Києві також повідомив мер Віталій Кличко.
Вибухи в столиці. Перебувайте в укриттях!
Додамо
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики з брянська.