Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: среди пострадавших - 16-летняя девушка

Армия рф атаковала гражданский автомобиль в Сумской громаде, в результате вражеской атаки пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Враг атаковал гражданский автомобиль в Стецковском старостате Сумской громады. В результате вражеской атаки пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя девушка - сообщил Григоров.

По его словам, 19-летнего мужчину и 16-летнюю девушку госпитализируют. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно, их состояние не тяжелое.

