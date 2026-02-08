Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: среди пострадавших - 16-летняя девушка

$43.140.00
50.900.00
ukenru
17:37 • 1286 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 4452 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
13:58 • 10537 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
12:29 • 13549 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 14710 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 12061 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 10702 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23487 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37289 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 35498 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4м/с
77%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине8 февраля, 08:56 • 13398 просмотра
Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями8 февраля, 10:32 • 10035 просмотра
Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти для заключения сделки с США - Reuters8 февраля, 10:48 • 7288 просмотра
ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева8 февраля, 11:28 • 5940 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр15:32 • 7188 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 21949 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 43338 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 62739 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 56623 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 57480 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джеффри Эпштейн
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Село
Великобритания
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 21663 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 35804 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 37582 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 46255 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 49052 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Saab JAS 39 Gripen

Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: среди пострадавших - 16-летняя девушка

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В результате атаки рф на гражданский автомобиль в Сумской громаде пострадали 19-летний мужчина и 16-летняя девушка. Их госпитализировали, состояние пострадавших нетяжелое.

Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: среди пострадавших - 16-летняя девушка

Армия рф атаковала гражданский автомобиль в Сумской громаде, в результате вражеской атаки пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Враг атаковал гражданский автомобиль в Стецковском старостате Сумской громады. В результате вражеской атаки пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя девушка 

- сообщил Григоров.

По его словам, 19-летнего мужчину и 16-летнюю девушку госпитализируют. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно, их состояние не тяжелое.

рф массированно атаковала железную дорогу в Сумской области, под обстрел попала дежурная по станции - вице-премьер05.02.26, 09:21 • 4793 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Сумы