Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: среди пострадавших - 16-летняя девушка
Киев • УНН
В результате атаки рф на гражданский автомобиль в Сумской громаде пострадали 19-летний мужчина и 16-летняя девушка. Их госпитализировали, состояние пострадавших нетяжелое.
Армия рф атаковала гражданский автомобиль в Сумской громаде, в результате вражеской атаки пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Враг атаковал гражданский автомобиль в Стецковском старостате Сумской громады. В результате вражеской атаки пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя девушка
По его словам, 19-летнего мужчину и 16-летнюю девушку госпитализируют. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Предварительно, их состояние не тяжелое.
рф массированно атаковала железную дорогу в Сумской области, под обстрел попала дежурная по станции - вице-премьер05.02.26, 09:21 • 4793 просмотра