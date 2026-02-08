Ворог атакував цивільне авто на Сумщині: серед постраждалих - 16-річна дівчина

Армія рф атакувала цивільне авто у Сумській громаді, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня дівчина. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворог атакував цивільну автівку у Стецьківському старостаті Сумської громади. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня дівчина - повідомив Григоров.

За його словами, 19-річного чоловіка та 16-річну дівчину госпіталізують. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Попередньо, їхній стан не важкий.

