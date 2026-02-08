Ворог атакував цивільне авто на Сумщині: серед постраждалих - 16-річна дівчина

$43.140.00
50.900.00
ukenru
17:37 • 1588 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 4998 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 10741 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 13771 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 14898 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 12123 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 10742 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23521 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37337 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35549 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.1м/с
77%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 13571 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 8 лютого, 10:32 • 10169 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters8 лютого, 10:48 • 7580 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 6220 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 7510 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 22063 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 43445 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 62832 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 56720 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 57566 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Джеффрі Епштайн
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 21705 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 35843 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 37622 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 46287 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 49080 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Saab JAS 39 Gripen

Ворог атакував цивільне авто на Сумщині: серед постраждалих - 16-річна дівчина

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Внаслідок атаки рф на цивільний автомобіль у Сумській громаді постраждали 19-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їх госпіталізували, стан постраждалих неважкий.

Ворог атакував цивільне авто на Сумщині: серед постраждалих - 16-річна дівчина

Армія рф атакувала цивільне авто у Сумській громаді, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня дівчина. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворог атакував цивільну автівку у Стецьківському старостаті Сумської громади. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня дівчина 

- повідомив Григоров.

За його словами, 19-річного чоловіка та 16-річну дівчину госпіталізують. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Попередньо, їхній стан не важкий.

рф атакувала масовано залізницю на Сумщині, під обстріл потрапила чергова по станції - віцепрем'єр05.02.26, 09:21 • 4793 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Суми