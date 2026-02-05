рф атакувала масовано залізницю на Сумщині, під обстріл потрапила чергова по станції - віцепрем'єр

$43.170.02
51.030.08
ukenru
07:22 • 504 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 12195 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 22638 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 17995 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 18141 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 19093 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18027 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15001 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13657 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20077 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Сумщині запроваджено комбіновану логістику для пасажирських поїздів через безпекову ситуацію – Укрзалізниця4 лютого, 22:28 • 6156 перегляди
Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб4 лютого, 22:49 • 6576 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 13969 перегляди
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 7814 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 3772 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 38317 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 68885 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 69276 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 108374 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 115098 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Покровськ
Гуляйполе
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 14341 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 9136 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 9172 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 12604 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 11037 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Фільм
Іскандер (ОТРК)

рф атакувала масовано залізницю на Сумщині, під обстріл потрапила чергова по станції - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Росія вночі масовано атакувала дронами залізничну інфраструктуру Сумської області. Постраждала чергова по станції, пошкоджено інфраструктуру та "Вагон незламності".

рф атакувала масовано залізницю на Сумщині, під обстріл потрапила чергова по станції - віцепрем'єр

росія вночі масовано била дронами по залізничній інфраструктурі Сумської області, під обстріл потрапила залізничниця, їй надано медичну допомогу, повідомив у четвер віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі росія знову атакувала міста і села України. Пошкоджені житлові будинки, логістична інфраструктура. Серед них - Сумщина. армія рф масовано била вночі безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області

- написав Кулеба.

У Шосткинському районі під обстріл, за його даними, "попала залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу". Оперативно, з його слів, надано медичну допомогу.

"Тут же удар прийшовся і по "Вагону незламності", який розміщено в громаді для обігріву жителів. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів", - розповів Кулеба.

"Під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі", - вказав віцепрем'єр.

"Крім того, ворог вдарив безпілотникамм по залізничній станції в Охтирському районі", - додав він.

З його слів, пошкоджено технічні приміщення, колії. Все оперативно відновлюється.

"Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух", - підкреслив Кулеба.

рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 156 зі 183 дронів05.02.26, 08:12 • 1748 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Село
Техніка
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Сумська область
благодійність
Україна