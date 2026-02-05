рф атакувала масовано залізницю на Сумщині, під обстріл потрапила чергова по станції - віцепрем'єр
Київ • УНН
Росія вночі масовано атакувала дронами залізничну інфраструктуру Сумської області. Постраждала чергова по станції, пошкоджено інфраструктуру та "Вагон незламності".
росія вночі масовано била дронами по залізничній інфраструктурі Сумської області, під обстріл потрапила залізничниця, їй надано медичну допомогу, повідомив у четвер віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі росія знову атакувала міста і села України. Пошкоджені житлові будинки, логістична інфраструктура. Серед них - Сумщина. армія рф масовано била вночі безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області
У Шосткинському районі під обстріл, за його даними, "попала залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу". Оперативно, з його слів, надано медичну допомогу.
"Тут же удар прийшовся і по "Вагону незламності", який розміщено в громаді для обігріву жителів. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів", - розповів Кулеба.
"Під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі", - вказав віцепрем'єр.
"Крім того, ворог вдарив безпілотникамм по залізничній станції в Охтирському районі", - додав він.
З його слів, пошкоджено технічні приміщення, колії. Все оперативно відновлюється.
"Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух", - підкреслив Кулеба.
