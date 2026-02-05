рф атакувала масовано залізницю на Сумщині, під обстріл потрапила чергова по станції - віцепрем'єр

росія вночі масовано била дронами по залізничній інфраструктурі Сумської області, під обстріл потрапила залізничниця, їй надано медичну допомогу, повідомив у четвер віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі росія знову атакувала міста і села України. Пошкоджені житлові будинки, логістична інфраструктура. Серед них - Сумщина. армія рф масовано била вночі безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області - написав Кулеба.

У Шосткинському районі під обстріл, за його даними, "попала залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу". Оперативно, з його слів, надано медичну допомогу.

"Тут же удар прийшовся і по "Вагону незламності", який розміщено в громаді для обігріву жителів. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів", - розповів Кулеба.

"Під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі", - вказав віцепрем'єр.

"Крім того, ворог вдарив безпілотникамм по залізничній станції в Охтирському районі", - додав він.

З його слів, пошкоджено технічні приміщення, колії. Все оперативно відновлюється.

"Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух", - підкреслив Кулеба.

