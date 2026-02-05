рф массированно атаковала железную дорогу в Сумской области, под обстрел попала дежурная по станции - вице-премьер

россия ночью массированно била дронами по железнодорожной инфраструктуре Сумской области, под обстрел попала железнодорожница, ей оказана медицинская помощь, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью россия снова атаковала города и села Украины. Повреждены жилые дома, логистическая инфраструктура. Среди них - Сумщина. армия рф массированно била ночью беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области - написал Кулеба.

В Шосткинском районе под обстрел, по его данным, "попала железнодорожница - дежурная по станции, которая направлялась на работу". Оперативно, по его словам, оказана медицинская помощь.

"Тут же удар пришелся и по "Вагону несокрушимости", который размещен в общине для обогрева жителей. Люди находились в укрытии. Повреждены также здания железной дороги и тепловоз. Несмотря на атаку, как только позволила ситуация с безопасностью, железнодорожники возобновили движение поездов", - рассказал Кулеба.

"Под прицельным обстрелом была и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе", - указал вице-премьер.

"Кроме того, враг ударил беспилотниками по железнодорожной станции в Ахтырском районе", - добавил он.

По его словам, повреждены технические помещения, пути. Все оперативно восстанавливается.

"Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение", - подчеркнул Кулеба.

рф атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 156 из 183 дронов