В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 12372 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 22839 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 18145 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 18252 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 19156 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18073 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15035 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13676 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20089 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
рф массированно атаковала железную дорогу в Сумской области, под обстрел попала дежурная по станции - вице-премьер

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

россия ночью массированно атаковала дронами железнодорожную инфраструктуру Сумской области. Пострадала дежурная по станции, повреждена инфраструктура и "Вагон несокрушимости".

рф массированно атаковала железную дорогу в Сумской области, под обстрел попала дежурная по станции - вице-премьер

россия ночью массированно била дронами по железнодорожной инфраструктуре Сумской области, под обстрел попала железнодорожница, ей оказана медицинская помощь, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью россия снова атаковала города и села Украины. Повреждены жилые дома, логистическая инфраструктура. Среди них - Сумщина. армия рф массированно била ночью беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области

- написал Кулеба.

В Шосткинском районе под обстрел, по его данным, "попала железнодорожница - дежурная по станции, которая направлялась на работу". Оперативно, по его словам, оказана медицинская помощь.

"Тут же удар пришелся и по "Вагону несокрушимости", который размещен в общине для обогрева жителей. Люди находились в укрытии. Повреждены также здания железной дороги и тепловоз. Несмотря на атаку, как только позволила ситуация с безопасностью, железнодорожники возобновили движение поездов", - рассказал Кулеба.

"Под прицельным обстрелом была и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе", - указал вице-премьер.

"Кроме того, враг ударил беспилотниками по железнодорожной станции в Ахтырском районе", - добавил он.

По его словам, повреждены технические помещения, пути. Все оперативно восстанавливается.

"Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение", - подчеркнул Кулеба.

рф атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 156 из 183 дронов05.02.26, 08:12 • 1788 просмотров

Юлия Шрамко

