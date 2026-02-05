$43.170.02
4 февраля, 21:10 • 11428 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 21047 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 16870 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 17121 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 18352 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 17703 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 14789 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13604 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20037 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26928 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
9К720 Искандер

рф атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 156 из 183 дронов

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

Ночью 5 февраля враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами и 183 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили или подавили 156 вражеских беспилотников.

рф атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 156 из 183 дронов

россия ночью ударила по Украине двумя баллистическими ракетами, а также 183 дронами, сбито или подавлено 156 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 февраля (с 18:00 4 февраля) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк - ВОТ Украины, около 110 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие05.02.26, 07:37 • 3480 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Донецк