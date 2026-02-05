рф атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 156 из 183 дронов

россия ночью ударила по Украине двумя баллистическими ракетами, а также 183 дронами, сбито или подавлено 156 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 февраля (с 18:00 4 февраля) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк - ВОТ Украины, около 110 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие